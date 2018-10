12 HOTELES INUSUALES QUE EN REALIDAD NO CREERÁS QUE EXISTEN

Cuando se trata de viajar, muchos de nosotros por lo general buscamos hoteles que están convenientemente ubicados, asequibles y confortables.Pero, a veces, queremos algo fuera de lo común.¿Necesitas inspiración? Estos 12 hoteles excéntricos destacados por TripAdvisor te ofrecen un sueño inolvidable.A primera vista, este hotel parece estar hecho de una serie de casas apiladas unas encima de otras. Inspirada en la arquitectura de casas tradicionales de la región del Zaan, la fachada verde del Inntel hotel Zaandam es llamativa incluso desde lejos . Ubicado cerca de la estación de tren de Zaandam, solo toma 12 minutos llegar al centro de la ciudad de Ámsterdam.Originalmente parte de un astillero de Ámsterdam que operó entre 1894 y 1979, esta histórica grúa ha sido transformada en un hotel genial. El Hotel Faralda Crane está ubicado en la parte superior de la estructura de 50 metros de altura y solamente hay tres habitaciones disponibles para reservar. Si alojarte en lo alto de un antiguo monumento industrial no es lo suficientemente emocionante, puedes saltar atado a una cuerda de la grúa y hacer una caída libre de 50 metros.Famoso por su forma de rosquilla, el complejo turístico Sheraton Huzhou Hot Spring en China ofrece atenciones y servicios que son incluso más atractivos que su arquitectura. En primer lugar, hay un puente submarino que conecta las dos torres del hotel. Por la noche, hay un increíble espectáculo de luces durante el cual la distintiva estructura del edificio es iluminada.Construido en la década de 1960, este hotel se ve más como algo de una película de ciencia ficción que un lugar para pasar la noche. Ubicado a 1.012 metros sobre el nivel del mar, el Hotel Jested ofrece una alucinante vista panorámica del área rural de la República Checa. De acuerdo con la página web del hotel, los pasamanos del interior del hotel están hechos de desechos de acero que han sido soldados, dándole al lugar una sensación industrial.Este hotel definitivamente no es para claustrofóbicos. En el hotel 9 Hours Capsule Hotel Kyoto duermes solo dentro de una cápsula. Dentro de cada cápsula para dormir hay un sistema de control ambiental, el cual afirma que mantiene los ritmos de sueño-vigilia para ayudarte a lograr un mejor descanso.¿Quieres ir a un crucero, pero temes marearte en el mar? El complejo turístico Sun Cruise Resort de Corea del Sur podría ser tu respuesta. El complejo turístico, el cual se autodenomina "el primer crucero de lujo en tierra", ofrece todo lo que podrías experimentar en un crucero de lujo... excepto, quizá, por el mareo. Incluso hay un salón rotatorio en lo alto que ofrece vistas sensacionales del océano.El Spitbank Fort se sitúa precisamente en medio del mar. Con un distintivo exterior de concreto circular, este sitio inglés ha sido transformado de un depósito de armamento a una lujosa isla privada equipada con una piscina de tejado, baños de vapor y fogones. ¡Ah!, y hay una pequeña cosa que podría agregarse a esta única experiencia... un supuesto fantasma vive en el Spitbank Fort.Ubicado en el bosque tropical costero de la isla de Vancouver, el Free Spirit Spheres consiste de casas esféricas individuales suspendidas de los árboles, construidas para permitir que los huéspedes experimenten la naturaleza de una forma diferente. Tres esferas artesanales —Eve, Eryn, Melody— están disponibles para alquileres durante la noche. El acceso a los "cuartos" implica dar un paseo a través de pasarelas elevadas y puentes, así como subir escaleras de caracol.No debes preocuparte por perder tu parada si te quedas dormido en este tren, ya que en realidad no se mueve. Los propietarios Mike y Susan Wilson han renovado vagones retirados del Ferrocarril de Alaska para convertirlos en un hostal conocido como The Aurora Express . Cada habitación está decorada con temática basada en los períodos históricos en Alaska. Los vagones en el tren se encuentran permanentemente ubicados a más de 210 metros de las vías del tren que pasan por encima del río Tanana, las montañas de la Cordillera de Alaska y de la ciudad de Fairbanks.Podría no ser de lujo, pero el Wigwam Motel ofrece tipis individuales que son acogedores y confortables. Influenciado por la cultura nativa americana, el Frank Redford comenzó la construcción de estos moteles en todo Estados Unidos en la década de 1930. Solo tres permanecen en la actualidad. La Balade des Gnomes se ve como una extraña casa de campo, pero en realidad es un hotel imaginativo con 10 habitaciones. Desde la suite de caballo de Troya al "velero" en su propia piscina, el diseño de cada habitación está inspirada en un cuento de hadas.Esta antigua estructura de un Boeing 727 de 1965 se encuentra en el dosel de la selva de Costa Rica. El Hotel Costa Verde compró este avión retirado y transportado desde el aeropuerto internacional de San José en el exuberante Parque Nacional Manuel Antonio. Ha sido reformado y transformado en una lujosa suite de hotel que se encuentra en un pedestal de 15 metros. A esta altura, los huéspedes pueden disfrutar de la parte superior del océano y vistas a la selva. CNN EN ESPAÑOL