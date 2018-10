02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 2:25 a.m. 2:25 a.m.

"TRUMP EL GRAN PERDEDOR"

“Trump no ganó y esa fue la sorpresa, lo venció Ted Cruz, senador del estado de Texas condenado por Donald Trump por haber renunciado a su ciudadanía canadiense hasta hace 4 años”, explicó Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos en el programa Jaime Arellano en nación que se trasmite por 100% Noticias el canal. El senador republicano Ted venció al multimillonario Donald Trump el lunes en la primera contienda por la nominación presidencial en Estados Unidos en el estado de Iowa, y los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata Hillary Clinton y Bernie Sanders quedaron empatados. “Iowa es un estado pequeño con un aproximado de 3 millones de habitantes, un estado 100% agrícola, el 92% de su población es blanca, 3 % afroamericanos y 6% hispanos, por eso tiene mucha influencia lo que pase en las primarias de este estado”, comentó Aguirre. Cruz, un legislador conservador de Texas se impuso en la contienda republicana con el 28% de los votos frente al 24% de Trump. Mientras tanto, Marco Rubio, senador por Florida, quedó en tercer lugar con un 23%. Según Aguirre, el 68% de los demócratas no creen en la integridad de Hillary. La ex secretaria estadounidense Hillary Clinton y Sanders, el senador de Vermont que se describe como socialista democrático, estaban empatados con porcentajes en torno a un 50%, luego que el 95% de los distritos electorales presentaran sus resultados. Andreina Castillo/ 100% NOTICIAS