Esto habría sido un cambio decente para los Bravos, incluso si era sólo Inciarte por Miller. Inciarte es un genio defensivo que batea lo suficiente como para ser tan valioso como Miller. Pero también consiguieron a Swanson, N ° 1 del draft global del año pasado, en el negocio. Él podría convertirse en una estrella.

De firmas de agentes libres a los canjes, la pretemporada ha tenido su parte de movimiento de jugadores. Éstos son los cinco movimientos que en última instancia podrían tener el mayor impacto. 1. Reales vuelven a firmar a Alex Gordon por cuatro años y $72 millonesTeniendo en cuenta algunas de las otras firmas de agentes libres que ocurrieron en la temporada baja, el contrato de Gordon parece una relativa ganga. Los Reales ya son débiles en una posición ofensiva de los jardines por lo que necesitaban traer de vuelta Gordon. Él cumplirá 32 años la próxima semana, pero dado su amplio conjunto de habilidades él debería envejecer bien durante las próximas cuatro temporadas. 2. Bravos adquieren a Ender Inciarte y Dansby Swanson por Shelby Miller Cachorros firman a John Lackey por dos años y $32 millones¿Es Lackey tan bueno como David Price Zack Greinke ? No, pero él no costó 200 millones y los Cachorros se lo quitaron a su rival de división, los Cardenales. Lackey ha promediado 202 entradas las pasadas tres temporadas y si logra la mitad de la efectividad de 2.77 que tuvo en 2015, entonces los Cachorros serán realmente felices.Medias Blancas obtuvieron a Todd Frazier de los Rojos a cambio de tres prospectosFrazier estuvo en un slump en la segunda mitad de la última campaña, pero así y todo finalize con 35 jonrones - exactamente el bate de poder que los Medias Blancas necesitan después de finalizar últimos en la Liga Americana en jonrones y carreras en 2015. Ellos no tuvieron que entregar ningún gran prospecto y Frazier reemplaza a la peor producción de la tercera base en las mayores el año pasado.. Angels adquieren a Andrelton Simmons desde los Bravos por Sean Newcomb y Erick Aybar Simmons firmó un acuerdo del tipo amable para el equipo hasta el 2020, ello le brindó a los Angelinos un nuevo campo corto para reemplazar al veterano Aybar. Le costó a Los Ángeles un buen prospecto de pitcheo en Newcomb, pero Los Ángeles se van a lo seguro con Simmons, mientras que Atlanta absorbe todo el riesgo. ESPN