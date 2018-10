02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 6:46 a.m. 6:46 a.m.

ZIKA, LA 'PANDEMIA' DE 2016

“Los 3 primeros meses son los más vulnerables e importantes, hay que tener mucho cuidado en todo el embarazo, esto no es una epidemia, el Zika es una pandemia”, así lo calificó el epidemiólogo Eddy Zepeda en el programa 100% Entrevistas conducido por Lucía Pineda Ubau. El virus del Zika se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, y sobre todo de Aedes aegypti. Este mosquito es el mismo que transmite el dengue, chikungunya y fiebre amarilla. “Estamos impactados no tanto por los síntomas de la enfermedad en los adultos, sino por las consecuencias que tiene en los recién nacidos, la mejor recomendación es no quedar embarazadas mientras se confirma la relación directa entre el zika y la microcefalia”, alertó Zepeda. Los primeros brotes de enfermedad por el virus de Zika se describieron en el Pacífico en 2007 y 2013 (Yap y Polinesia francesa), América (Brasil y Colombia) y África (Cabo Verde) en 2015. La OMS declaró emergencia internacional por el virus y sus consecuencias, que se ha propagado en más de 23 países, lo cual indica que está teniendo una rápida expansión geográfica y un aproximado de 3 a 4 millones de infectados en un periodo de 12 meses. Según Zepeda, no hay que alarmar a la población y dijo: “las personas están tomando las medidas necesarias y es bueno mantenerlos calmados". Andreina Castillo/ 100% Noticias