ESTOS SON LOS 10 MEJORES BARES DEL MUNDO

El Artesian Bar de Londres fue elegido “mejor bar del mundo” en los premios The 50 World’s Best Bars, una lista que elabora cada año la revista Drinks International Magazine. La lista presenta algunas curiosidades: por ejemplo, un bar de un país musulmán, el Zuma Dubai, figura en el puesto 44, y dos hoteles lograron clasificar a dos bares cada uno: The Savoy de Londres tiene al American Bar en la quinta ubicación y al Beaufort Bar en 27°. Por su parte, el Elephant Bar, de The Nomad Hotel de Nueva York aparece en la posición 24, y el Nomad Bar, del mismo hotel, en la 36. Otra: dos bares de Latinoamérica consiguieron entrar a la lista, Licorería Limantour, de México, que terminó en el puesto 20, y uno que también apareció el año pasado –La Factoría en el Viejo San Juan,Puerto Rico–, en el puesto número 45. Y la última curiosidad: entre las ciudades, Londres es la triunfadora, con 9 establecimientos, contra 8 de Nueva York. El bar europeo no londinense mejor posicionado es el Candelaria de París, en el puesto 12. A continuación, los dies mejores:

Por cuarto año consecutivo el bar comandado por los bartenders Alex Kratena y Simone Caporale, fue elegido el mejor del mundo. Los especialistas llevan adelante dos cartas, una de cócteles clásicos y otra más innovadora basada en el surrealismo, movimiento artístico del siglo XX. En 2015, su fuente de inspiración fue Les Diners de Gala, el libro de recetas que Salvador Dalí publicó en 1973 y que utilizaron para crear novedosas mezclas.Al igual que el año pasado, quedó segundo este bar en el que conviven el viejo New York y la tradición americano-irlandesa, ya que tanto su fundador, Sean Muldoon, como el bartender, Jack McGarry, son de ese origen. Comidas y una informal selección de las mejores cervezas y whiskies del mundo en la planta baja y un suntuoso salón en el primer piso con platos gourmet y una carta de cócteles con 72 creaciones de los más importantes bartenders del planeta. Si se queda con hambre, hay selección de productos gourmet para llevar.Este bar, que abrió sus puertas en 2010 y se convirtió inmediatamente en un gran éxito, se mantuvo este año en la misma posición que en 2014. Una habitación acogedora con luz tenue, asientos cómodos, servicio de mesa suave y un menú de cócteles lúdico, dividido en épocas históricas (antes de la prohibición, después de la guerra, etc.). Un buen lugar para experimentar mientras se escucha jazz y swing y antes de los artistas y bandas en vivo, especialmente de jazz y blues.En este y otros pocos bares, el movimiento cóctel artesanal comenzó en la década de 2000, con un cuidado que no se veía desde los años 20. Parejas en cenas íntimas y grupos en plan despedida de soltero conviven con quienes celebran cumpleaños bebiendo cerveza en grandes jarros. Mucha mezcla, ingredientes que se agregan gratuitamente y tragos que se degustan a medida que se preparan.El Savoy es un típico hotel londinense elegante, con una larga historia para contar. Por ejemplo, tuvo como director a César Ritz, en sus salones cantó Caruso, y su American Bar fue uno de los primeros de Londres en servir cócteles “a la americana”, al menos desde 1893. Uno de sus hitos fue haber tenido tras la barra a un equipo de mujeres, encabezado por Ada Coleman, en los años veinte, y luego a quien fue toda una celebridad en el mundo bartender: Harry Craddock, que en los 30 haría historia en la coctelería, con un libro que se convirtió en best seller. Pida un White lady o un Hanky Panky (con fernet) y disfrute de la historia. Leé también Los 7 restaurantes más raros del mundo Tiene una excelente selección de vinos (de un país con muy buena vitivinicultura, dicho sea de paso), pero es especial para los amantes del whisky. Se destaca por su gran ambiente y por el el rock y el blues, aunque también por la excelente atención.Si anda distraído por esta calle y ve una puerta de color beige sin inscripciones ni nombre, atención: puede ser el 28 Hong Kong Street, que inauguró para una celebración de Halloween en 2012. Uno de sus fundadores es Michael Callahan, ganador de la Copa Mundial de Bartenders de Estados Unidos en 2011. Recrea el ambiente de los cocktail bars neoyorkinos de comienzos de los 2000 y suma una huerta de hierbas aromáticas en el techo del edificio, ingredientes que resultan fundamentales en las creaciones de la carta. Pida un The Fixie, combinación de ginebra St George Botanivore, vermouth Mancino Bianco, perejil, manzana, miel y un toque de pimienta negra.El trago estrella es el cóctel Perfect Storm, un twist del clásico Dark&Stormy con ron Skipper Demerara, La Vielle Prune -brandy añejo de ciruela-, jugo de limón y de jengibre y miel. Cuando lo creó, Alastair Burgess buscó el bar al que a él mismo le gustaría ir, y lo define coo “pequeño, divertido e informal”; una especie de “bar de barrio” con bebidas fuertes y gran servicio. Bebidas simples y clásicas que cambian con regularidad para mantener la sorpresa, y un menú simple pero contundente.Pequeño (sólo 25 personas), tranquilo, discreto; un calmo rincón del barrio Mayfair diseñado por David Collins e inspirado en los cubistas británicos e irlandeses de los años 20: paredes en plata brillante y toques en rosa, pistacho y lila. Combina tradición, modernidad, elegancia, cocina francesa contemporánea y cócteles cool. Se especializa en champañas y licores raros, difíciles de encontrar en el Reino Unido. ¿Whisky con chocolate? Sí, dicen que potencia la bebida. ¿Etiqueta? El famoso “elegante sport”: ni jeans ni pantalones cortos.El año pasado se ubicó en el puesto 37, así que, junto con Licorería Limantour, de méxico (pasó del 47 al 20) es el más posiciones subió. Está en un barrio bohemio de tiendas de antigüedades, librerías, bares y restaurantes y recorrido por hipsters y hombres y mujeres de negocios. Por una escalera se llega a The Attic, un espacio más nuevo atendido por el reconocido Cris Hysted, quien supo ser “barman del año” en Australia. Los fines de semana el ambiente es muy distendido y corren cervezas y bebidas de todo el mundo. CLARIN