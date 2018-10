AL QAEDA REVELA LA ''VERDADERA'' HISTORIA DE LOS ATENTADOS DEL 9/11

Al Qaeda publicó un artículo titulado “11 de septiembre, la historia no contada” en su revista semanal Al Masrah, en el que el grupo terrorista revela la verdadera historia que inspiró a Osama bin Laden para perpetrar los atentados contras las Torres Gemelas, en Nueva York, y contra el Pentágono, en Washington. En octubre de 1999, Gameel al Batouti, un copiloto egipcio, estrelló el vuelo 990 de la aerolínea Egypt Air en el océano Atlántico, dejando un saldo de 217 personas muertas, la mayoría de nacionalidad norteamericana. Cuando Bin Laden tomó conocimiento de ese atentado, se preguntó por qué no estrellar un avión en un edificio emblemático de Estados Unidos, consigna The Jerusalem Post. Al Masrah informó que cuando el ex líder de Al Qaeda se reunió con Khalid Sheikh Mohammed, quien fue identificado como “el principal arquitecto de los ataques del 11-S”, éste último le propuso atacar Estados Unidos estrellando aviones en el corazón del país. Antes de presentar esta idea al líder terrorista saudita, el jeque Mohammed había comenzado a trabajar en un plan que consistía en un atentado con 12 aviones norteamericanos a la vez. De esa manera, Al Qaeda combinó las ideas de Bin Laden y Mohammed y estrelló los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines contra las Torres Gemelas. El tercero pertenecía al vuelo 77 de American, que fue manipulado por los terroristas para impactar en la fachada del Pentágono. Estos atentados, que marcaron un antes y un después en la historia, dejaron un saldo de 2.973 personas muertas, más de seis mil heridos y 24 desaparecidos.infobae