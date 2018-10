¿YA HAY VACUNA PARA EL ZIKA?

9:01 a.m.

La expansión del virus del Zika se ha convertido en una emergencia de salud pública internacional para la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora un laboratorio biotecnológico en la India habría conseguido desarrollar la primera vacuna contra el Zika, lo cual permitiría atacar el virus y disminuir su alcance. Krishna Ella, director de los laboratorios Bharat Biotech en la India, aseguró en una entrevista con Reuters que llevan mucho tiempo trabajando en dos vacunas contra el Zika, una “recombinante” (creada mediante ingeniería genética) y la otra “inactivada” (la cual mata el microbio que produce la enfermedad y evita que se reproduzca o mute).La vacuna inactivada es la que aseguran está lista, y comenzará a ser probada en animales dentro de dos semanas. El Consejo de Investigación Médica de la India asegura que ha recibido la información acerca del candidato de vacuna creado por Bharat Biotech, y procederán a estudiarla. Por supuesto, no podemos estar seguros de que esto es una vacuna viable hasta que la Organización Mundial de la Salud no lo diga. El mayor riesgo del Zika es para las mujeres embarazadas, debido a que el virus podría afectar al feto e incluso ocasionarle daños cerebrales y microcefalia (aunque esto último no ha sido comprobado). Por ahora las zonas más afectadas se encuentran en el continente americano, que es donde habitan los mosquitos que transmiten el virus. gizmodo