IMPIDEN ENTRADA A EEUU A INDIGENA PERUANO

Se impidió ingresar a Estados Unidos a un destacado activista en defensa de los pueblos originarios y el medioambiente de Perú. Se suponía que Alberto Pizango iría a Park City para el Festival de Cine de Sundance, donde se presenta un reciente documental sobre él, “When Two Worlds Collide” (“Cuando chocan dos mundos”, en español). La película trata sobre la resistencia indígena a leyes peruanas tendientes a abrir tierras amazónicas a la explotación minera y forestal, así como a la extracción de petróleo. El 5 de junio de 2009, la represión de una manifestación dejó un saldo de decenas de muertos, entre ellos, indígenas y policías. Pizango se enfrenta a cadena perpetua por el fatal enfrentamiento, aunque no se encontraba presente cuando se produjo. A fines de la semana pasada, se le impidió abordar un vuelo para asistir al Festival de Sundance, tras lo cual se dirigió a la embajada de Estados Unidos, donde se le informó que su visa había sido revocada. No se le explicó por qué. democracynow.org