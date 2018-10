"MÉXICO VIVE UN PEDACITO DE GUERRA" DICE EL PAPA FRANCISCO

Francisco dijo que no llegaba a México "como un Rey Mago cargado de cosas para llevar, mensajes, ideas, soluciones a problemas... Yo voy a México como un peregrino, voy a buscar en el pueblo mexicano, que me den algo... voy a buscar la riqueza de fe que tienen ustedes, voy a buscar contagiarme de esa riqueza de fe", dijo el papa, según reporta el Vaticano.

El papa Francisco habló sobre su próxima visita a México y dijo que irá al país como "un peregrino". El pontífice respondió varias preguntas de la agencia de noticias Notimex sobre la gira que hará en el país latinoamericano del 12 al 17 de febrero."Ustedes tienen mucha riqueza en el corazón y, sobre todo, ustedes no son un pueblo huérfano porque se glorían de tener Madre, y cuando un hombre, o una mujer, o un pueblo no se olvida de su Madre, te da una riqueza que vos no la podés describir, la recibís, la transmitís", afirmó Francisco, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que parte fundamental de su visita al país es ver a la Virgen de Guadalupe. "Lo que pediría es – pero como un favor, a ustedes- que esta vez, que va a ser la tercera que piso suelo mexicano, me dejen un ratito sólo delante de la imagen. Es el favor que les pido", añadió. El pontífice aseguró que la virgen no quiere ver a México sumido en la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas. "Ustedes están viviendo su pedacito de "guerra" entre comillas, su pedacito de sufrimiento, de violencia, de tráfico organizado. ... Si yo voy ahí, es para recibir lo mejor de ustedes y para rezar con ustedes, para que los problemas... que ustedes saben que está sucediendo, se solucionen, porque el México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los carteles, no es el México que quiere nuestra Madre". Francisco resaltó su intención de ser un instrumento de paz pues esa es la razón por la que se había ordenado como cura. El papa visitará México del 12 al 17 de febrero y tendrá actividades en México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, donde se reunirá con sus feligreses, que ya lo esperan con ansias. Las actividades oficiales de Francisco incluirán un encuentro privado entre el papa y el presidente Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, una reunión paralela entre la comitiva mexicana y el séquito papal, así como un saludo a los titulares de los Poderes de la Unión, a las autoridades gubernamentales y al cuerpo diplomático acreditado en México. CNN