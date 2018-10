BRASIL CONFIRMA DOS CASOS DE TRANSMISIÓN DEL ZIKA POR VÍA SANGUÍNEA

4:43 a.m.

Portavoces del Ministerio de Sanidad brasileño han confirmado que el virus fue transmitido a través de dos transfusiones sanguíneas el año pasado. Aunque esta no es una vía frecuente de propagación del virus , sí que está documentada, al igual que lo estaba la vía sexual, que se ha producido recientemente por un contagio en Texas . Ambos casos fueron reportados por el representantes del Ministerio en Campinas, una ciudad industrial de alrededor de un millón de habitantes al noreste de Sao Paulo. A pesar de que la forma de transmisión más habitual del Zika es a través de una picadura de un mosquito Aedes Aegypti infectado con el virus, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Enfermedades Estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) recogen que el contagio a través de transfusiones sanguíneas ha sido "reportado" en el pasado. En respuesta a la crisis del Zika, son varios los países que están reajustando sus normas de donación de sangre. La Cruz Roja Americana está pidiendo está pidiendo a los donantes que hayan estado en México, la zona del Caribe Latinoamérica, que esperen al menos 28 días para realizar su donación de sangre. Según informa el diario Wall Street Journal , las dos personas que el año pasado se infectaron con el Zika a través de transfusiones sanguíneas fueron, el primero, un paciente al que le realizaron una transfusión de sangre durante un trasplante de hígado en marzo de 2015, y el segundo, un herido por arma de fuego que dio positivo por Zika tras haber recibido múltiples transfusiones. "Tenemos que evaluar la capacidad del Zika de transmitirse mediante transfusiones, así como las medidas de protección sanguínea que se deben adoptar en función de estas nuevas evidencias", ha señalado el ministro de Sanidad del país más afectado por esta crisis, que la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera ya una emergencia mundial , no tanto por el virus en sí mismo sino por su posible vínculo con la microcefalia en recién nacidos . Estos dos casos detectados en Brasil no son los primeros registros de casos de Zika a través de donaciones sanguíneas: científicos que estaban investigando el virus en la Polinesia Francesa, donde se produjo un brote de Zika hace unos años, encontraron múltiples incidentes de este tipo en los que los donantes dieron positivo por Zika. El Mundo