FACEBOOK CUMPLE 12 AÑOS Y LO CELEBRA ASÍ

3.57 grados de separación

Las personas están más conectadas que nunca. En los últimos cinco años, la comunidad global de Facebook se ha más que duplicado y los grados de separación entre las personas en Facebook continuó disminuyendo. Hoy, dos usuarios típicos están separados por 3.57 grados, contra 3.74 en el 2011. Eso es un reflejo importante de lo conectado que se ha vuelto el mundo.

¿Ya viste tu video del Día de la Amistad en Facebook?

No, Facebook no se equivocó y se adelantó algunos días a la celebración del 14 de febrero, la red social de Mark Zuckerberg está de manteles largos pues cumple 12 años y, a través de la incitativa Día de la Amistad, busca que reflexionemos sobre la importancia de los contactos con los que a diario compartimos cosas a través de esta red social.Si el día de hoy entraste a Facebook, seguro viste que te apareció un video con el que puedes celebrar con tus amigos, el Día de la Amistad. Es un video que está hecho con base en las fotos de los contactos con los que más interacciones tienes. Te muestra momentos relevantes para ambos así como la felicitaciones que te dejaron por el día de tu cumpleaños. Si de plano no te gustaron las fotos que Facebook seleccionó puedes darle clic a la pestaña de Editar, ahí cambiarás las imágenes de los contactos que aparecen, así podrás decirles adiós a personas desagradables.