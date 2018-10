MALA RACHA PARA YAHOO

None

El pasado martes, Yahoo dio a conocer sus resultados financieros del último trimestre de 2015: la compañía sufrió una caída del 15 por ciento en sus ingresos y sus gastos para atraer usuarios a su sitio web aumentaron a 271 millones de dólares (en 2014 fue de 74 millones).

En total, durante el 2015, la compañía registró pérdidas por 4.359 millones de dólares frente a los 7.522 millones de dólares de beneficios obtenidos en 2014 tras su participación en la empresa de comercio electrónico Alibaba.

Yahoo explicó en su informe que logró ingresos de 1.270 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2015 y unos beneficios de 63 millones de dólares. Estas ganancias provienen de sus negocios más eficientes: Tumblr, correo y búsqueda. Durante todo el 2015, la empresa consiguió 4.960 millones de dólares en ingresos, un ocho por ciento más que el año 2014.

Ante este panorama y para solventar la situación actual, la compañía, liderada por Marissa Mayer desde 2012, anunció que planea recortar su fuerza laboral en un 15 por ciento (aproximadamente 1.500 personas) y cerrar sus oficinas en Dubái, Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid y Milán.

Un plan estratégico

"Estamos anunciando un plan estratégico que creemos con toda firmeza nos permitirá acelerar la transformación de Yahoo”, aseguró Mayer en el comunicado. Además, añadió que con este plan la empresa podrá aclarar su futuro y mejorar su competitividad.

Yahoo dijo que a través del ‘plan estratégico’ será posible ahorrar gastos de operación en 400 millones de dólares para finales de este año. Estas medidas se harán efectivas a finales del primer trimestre de 2016.

Sin embargo, expertos en el tema argumentan que despedir personal y obtener algunas ganancias no será suficiente para recuperar la confianza de los inversionistas en Yahoo.

"Anunciar despedidos y no sé qué otras estrategias más no serán suficientes para mejorar. Para construir confianza, alguien tiene que caer", explicó Brian Wieser, analista de la compañía de investigación Pivotal Research para Business Insider.

Precisamente, la razón principal del mal momento deYahoo, según los expertos, es Marissa Mayer. Wieser explica que el liderazgo actual de la empresa ha cometido demasiados errores y malas decisiones de gestión en los últimos años. Señala además que se han hecho contrataciones ejecutivas cuestionables y costosas adquisiciones.

Foto: Marissa Mayer, presidenta de Yahoo. Archivo particular.

De hecho, no es la primera vez que expertos solicitan la renuncia de Mayer. En una reciente publicación en el periódico 'The New York Times', el periodista David Streitfeld explica que SpringOwl Asset Management, una firma de investigación, ha criticado la gestión de Yahoo y la actitud de Marissa.

Sin embargo, hay quienes dicen que sin Marissa Mayer la compañía estaría en peores condiciones. Aseguran que ella mejoró el Yahoo Mail y optimizó los esfuerzos en la plataforma móvil.

De otro lado, Businnes Insider entrevistó a varios exempleados de Yahoo y argumentaron que el gran problema de la empresa es su laboratorio de investigación, ya que está mostrando signos de ruptura. Dicen que no existe un objetivo claro dentro de estos laboratorios, lo que está ocasionando conflictos internos.

Marissa fue quien impulsó estos lugares para trabajar en el aprendizaje de máquinas y datos científicos que podrían avanzar en la personalización de Yahoo. Además, contaba con gran libertad para desarrollar ciencia y otras prácticas.

Pero en 2014, ante la disminución de los ingresos, ella ordenó que todos los desarrollos de laboratorio estuvieran destinados unicamente a los productos de Yahoo.

Cuenta Eugene Kim, reportero de Businns Insider, que ese fue el detonante para que los proyectos de investigación a largo plazo se acabaran. Por tal motivo, el equipo de producto se encaminó a realizar tareas empresariales a corto plazo para ganar dinero. Esto ocasionó una serie de despidos.

Varios analistas aseguran que la venta de Yahoo se acerca y que esa sería una opción viable para mejorar la situación de la empresa.