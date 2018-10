05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 5:11 a.m. 5:11 a.m.

DETECTAN EL ZIKA EN ORINA Y SALIVA

El virus del Zika está presente de forma activa en la orina y en la saliva humanas pero aún no hay evidencias de que estos dos fluidos puedan transmitirlo de una persona a otra, informó hoy un centro científico brasileño. La presencia del virus en la orina y en la saliva fue detectada mediante exámenes de laboratorio en muestras de dos pacientes con zika hechas por científicos de la estatal Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de América Latina. "El hecho de que haya un virus activo con capacidad de infección a través de la orina y la saliva no es una comprobación aún, ni significa que necesariamente lo será, de que hay posibilidad de que se pueda infectar a otra persona de forma sistemática a través de estos fluidos", afirmó el presidente de la Fiocruz, Paulo Gadelha, en una rueda de prensa en Río de Janeiro. El especialista agregó que aún son necesarias varias investigaciones para determinar si el zika puede ser transmitido a través de un beso, por ejemplo. De acuerdo con Gadelha, el descubrimiento "cambia el nivel de las investigaciones y obliga a doblar los estudios". Parte de las muestras usadas en el estudio fueron colocadas en contacto con células utilizadas para verificar la actividad vírica, lo que permitió demostrar que el virus estaba activo en los fluidos. La revelación se produce pocos días después de que un grupo de científicos de Estados Unidos anunciara que investiga la posible transmisión sexual de la enfermedad. Los estudios sobre la presencia del virus en los fluidos humanos fueron liderados por la investigadora Myrna Bonaldo, jefe del Laboratorio de Biología del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), una de las entidades vinculadas a Fiocruz. Fiocruz, dependiente del Ministerio de Salud, se ha convertido en uno de los laboratorios de referencia en el mundo sobre el zika, uno de los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, así como el dengue y chikunguña. Pese a que no es una enfermedad mortal y sus síntomas son menos graves que los del dengue, el zika puede estar asociado a casos de microcefalia y otras malformaciones en fetos de mujeres que lo contraen durante el embarazo. Algunos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, uno de los más afectados por este virus, han recomendado que las mujeres eviten provisionalmente los embarazos. EFE