WHATSAPP PERMITE LA DIFUSIÓN DE UN 'MALWARE' QUE ROBA LOS DATOS PRIVADOS DE SUS USUARIOS

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, ha permitido la propagación en los últimos días de un nuevo código malicioso que permite acceder a los datos personales de sus clientes. El proceso para extender este 'malware' es a través de supuestos enlaces comerciales que los usuarios reciben de sus conocidos, que ofrecen promociones en locales como Zara y Starbucks si se comparten con 10 contactos. Sin embargo, cuando las personas acceden al supuesto sitio web de descuentos, en el terminal se instala un 'software' dañino que permite a los delincuentes acceder a información privada, desde perfiles en redes sociales hasta detalles bancarios, según informa la compañía de servicios de telecomunicaciones británica BT . El principal investigador de la compañía de seguridad informática Kaspersky, David Emm, ha asegurado al portal This is Money , que este virus funciona en varios idiomas y, por tanto, los ataques se pueden personalizar "de acuerdo a cada mercado". Para evitar estas estafas, los expertos recomiendan no abrir ningún enlace que se reciba a través de esta aplicación y, si procede de un contacto de confianza, asegurarse por otros medios si realmente lo ha enviado esa persona. RT ACTUALIDAD