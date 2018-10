05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 9:59 a.m. 9:59 a.m.

RAFAEL CORREA ECHÓ A LA CÚPULA MILITAR DE ECUADOR

None

"Busquen en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas administrativos. Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al alto mando", escribió Correa en su cuenta de Twitter. El presidente no especificó cuáles jefes fueron cesados de la cúpula militar, que debía ser cambiada en abril, cuando cumplía dos años en funciones. Horas antes del anuncio de Correa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Luis Garzón, había mostrado su descontento por la decisión del Ejecutivo de debitar 41 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) por un supuesto sobreprecio en la venta al Ministerio de Ambiente de un terreno en Guayaquil (suroeste). "No podemos estar de acuerdo en que se debiten recursos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas (...), los recursos de la seguridad social militar les pertenecen a los soldados en servicio activo y pasivo y a sus familias", señaló Garzón en una rueda de prensa. Correa agregó que "las pensiones militares están garantizadas" por la Constitución y que el ISSFA es "más solvente que nunca". INFOBAE