06, Febrero, 2016 06, Febrero, 2016 3:06 a.m. 3:06 a.m.

MÁS DE UN CENTENAR DE DESAPARECIDOS TRAS TERREMOTO EN TAIWÁN

Equipos de rescatistas trabajaban a contrarreloj en busca de un centenar de personas desaparecidas después que un poderoso sismo superficial al amanecer en Taiwán provocó el derrumbe de un alto edificio residencial y mató a por lo menos a 13 personas. De las víctimas, 11 murieron en el edificio. El centro nacional de información de emergencias informó que 477 personas resultaron heridas, de las cuales 380 recibieron el alta de los hospitales por la tarde. Los rescatistas hallaron en el edificio los cadáveres de un bebé de 10 días, otros tres niños, seis adultos y una persona más de la que no se dieron detalles, dijo el centro de información. Otras dos personas murieron debido a la caída de escombros. Los equipos de rescate sacaron a 348 personas de entre los escombros en la ciudad de Tainan, la zona más afectada. Más de 2,000 bomberos y soldados equipados con escaleras, grúa y otros equipos revisaron los restos de un edificio de viviendas de 17 plantas que se plegó como un acordeón. Se apoyan de seis helicópteros y 23 perros de rescate. Las autoridades dijeron por la noche que más de 100 personas estaban desaparecidas. Según laAgencia Noticiosa Central, los desaparecidos sumaban 172. La tragedia se produjo a dos días de la celebración del Año Nuevo lunar, el feriado familiar más importante del calendario chino. El edificio tenía 256 residentes, pero podía haber mucha más gente en el momento del derrumbe porque en estas fechas las familias reciben muchos invitados. La mayoría de los afectados se vieron sorprendidos por el sismo mientras dormían. El temblor de magnitud 6.4 se registró en torno a las cuatro de la madrugada y su epicentro estuvo a 22 millas (35 kilómetros) al sureste de Yujing y a unas seis millas (10 kilómetros) de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los testimonios de los sobrevivientes "Primero se movió horizontalmente, luego arriba y abajo y luego hubo una gran sacudida de derecha a izquierda", dijo Lin Bao-gui, un vendedor de autos usados en Tainan. Sus vehículos quedaron aplastados cuando el complejo residencial que estaba al otro lado de la calle se derrumbó. "Me quedé en cama, pero salté de ella cuando escuché el gran `bang' que era el sonido del edificio cayendo", explicó. Al amanecer, la televisión taiwanesa mostró imágenes en vivo de sobrevivientes que eran trasladados con cuidado desde las alturas, incluyendo una mujer que llevaba un collarín ortopédico y a otros envueltos en mantas. Objetos de la vida cotidiana -- un aparato de aire acondicionado parcialmente aplastado, piezas de balcones y ventanas de metal -- podían verse retorcidos entre los escombros. Varias personas que pasaban sus brazos por encima de los bomberos recibieron ayuda para salir del edificio, y se emplearon grúas para revisar las partes más oscuras de la estructura en busca de sobrevivientes. Los conductores de los noticieros dijeron que se estaban revisando otras partes de la ciudad en busca de posibles daños. Hombres vestidos con uniformes de camuflaje, con apariencia de soldados, entraron en la zona del derrumbe equipados con grandes palas. El terremoto dejó 168,000 hogares sin suministro de electricidad y 40,000 sin agua, y una estación de gasolina ubicada frente a un edificio inestable ha sido evacuada y vaciada de combustible, ante el peligro de que éste se derrumbe sobre ella. El tren de alta velocidad que une el sur y norte de la isla ha interrumpido sus servicios. El presidente taiwanés, Ma Ying-jeou, y el primer ministro, Chang San-cheng, se trasladaron a Tainan para seguir de cerca las operaciones de rescate y salvamento, y mostrar sus condolencias y solidaridad con los damnificados. "Se han preparado 1,200 camas en escuelas y otros lugares para albergar temporalmente a los damnificados", dijo a la prensa el presidente isleño, Ma Ying-jeou. A la espera de más movimientos Los sismólogos taiwaneses advirtieron de que aún se esperan otros sismos de más de seis grados en la isla este año, sin descartar que esto ocurra en las próximas semanas. "Como la energía media anual de los sismos de más de seis grados equivale a seis bombas atómicas y este sábado se han liberado dos, aún son probables más sismos fuertes este año", dijo este sábado a la prensa el director de Sismología del Servicio Meteorológico isleño, Kuo Kai-Wen. Muchos de los residentes en el centro y sur de Taiwán dijeron que los temblores les recordaron el terremoto de 7.3 grados de magnitud que el 21 de septiembre de 1999 causó más de 2,400 muertos en la isla. Hasta el momento no se han registrado víctimas hispanas; varias embajadas latinoamericanas en Taiwán han informado de que sus nacionales se encuentran fuera de peligro. El terremoto pudo sentirse en la capital, Taipéi, que está en el otro lado de la isla, pero la situación en la ciudad era de calma y a primera hora no había sensación de emergencia ni daños evidentes. Residentes en la China continental dijeron haber notado el movimiento telúrico. Los terremotos sacuden Taiwán con frecuencia, pero la mayoría son menores y apenas causan daños. Univisión