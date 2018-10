14 MUERTOS Y CIENTOS DE DESAPARECIDOS POR TERREMOTO EN TAIWÁN

Equipos de rescatistas trabajaban a contrarreloj en busca de un centenar de personas desaparecidas después que un poderoso sismo superficial al amanecer en Taiwán provocó el derrumbe de un alto edificio residencial y mató al menos a 14 personas. Los equipos de rescate sacaron a 348 personas de entre los escombros en la ciudad de Tainan, la zona más afectada. Más de 2 mil bomberos y soldados equipados con escaleras, grúa y otros equipos revisaron los restos de un edificio de viviendas de 17 plantas que se plegó como un acordeón. Las autoridades dijeron por la noche que más de 100 personas estaban desaparecidas. Según la Agencia Noticiosa Central, los desaparecidos sumaban 172.La tragedia se produjo a dos días de la celebración del Año Nuevo lunar, el feriado familiar más importante del calendario chino. El edificio tenía 256 residentes, pero podía haber mucha más gente en el momento del derrumbe porque en estas fechas las familias reciben muchos invitados. La mayoría de los afectados se vieron sorprendidos por el sismo mientras dormían. El temblor de magnitud 6.4 se registró en torno a las 4:00 (2000 GMT del viernes) y su epicentro estuvo a 35 kilómetros al sureste de Yujing y a unos 10 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. “Primero se movió horizontalmente, luego arriba y abajo y luego hubo una gran sacudida de derecha a izquierda", contó Lin Bao-gui, un vendedor de autos usados en Tainan. Sus vehículos quedaron aplastados cuando el complejo residencial que estaba al otro lado de la calle se derrumbó. “Me quedé en cama, pero salté de ella cuando escuché el gran 'bang' que era el sonido del edificio cayendo", explicó. Las autoridades dijeron que 13 personas murieron a consecuencia del temblor, 11 de ellas en el edificio. El centro nacional de información de emergencias informó que 477 personas resultaron heridas, de las cuales 380 recibieron el alta de los hospitales por la tarde.Los rescatistas hallaron en el edificio los cadáveres de un bebé de 10 días, otros tres niños, seis adultos y una persona más de la que no se dieron detalles, dijo el centro de información. Otras dos personas murieron debido a la caída de escombros. No se suministraron detalles sobre la 14ta víctima fatal, hallada el sábado por la noche. Los rescatistas sacaron a 248 sobrevivientes de entre los restos del complejo residencial Wei Guan, que acogía 96 departamentos, explicó la oficina gubernamental. En el conjunto de la ciudad, los equipos de emergencias rescataron a 348 personas, incluyendo los 11 fallecidos, explicó el gobierno municipal de Tainan. La oficina gubernamental indicó que de los 475 heridos, 368 recibieron el alta hospitalaria a última hora de la tarde del sábado. El cibersitio de noticias taiwanés ET Today informó de que entre los sobrevivientes del derrumbe había una madre y una hija, y añadió que la pequeña habría bebido su propia orina mientras esperaba a ser rescatada, algo que se produjo antes de lo esperado. Docenas más fueron rescatadas o puestas a salvo en un mercado y un edificio de siete plantas que sufrió graves daños, según informó la agencia de noticias china oficial. Un banco también colapso, pero no causó heridos, agregó. Al amanecer, la televisión taiwanesa mostró imágenes en vivo de sobrevivientes que eran trasladados con cuidado desde las alturas, incluyendo una mujer que llevaba un collarín ortopédico y a otros envueltos en mantas. Objetos de la vida cotidiana -un aparato de aire acondicionado parcialmente aplastado, piezas de balcones y ventanas de metal- podían verse retorcidos entre los escombros.Varias personas que pasaban sus brazos por encima de los bomberos recibieron ayuda para salir del edificio, y se emplearon grúas para revisar las partes más oscuras de la estructura en busca de sobrevivientes. Los conductores de los noticieros dijeron que se estaban revisando otras partes de la ciudad en busca de posibles daños. Hombres vestidos con uniformes de camuflaje, con apariencia de soldados, entraron en la zona del derrumbe equipados con grandes palas. El centro de respuesta de emergencia dijo que el dispositivo en la zona estaba formado por mil 236 rescatistas, 840 de ellos del ejército, además de seis helicópteros y 23 perros de rescate. El terremoto pudo sentirse en la capital, Taipei, que está en el otro lado de la isla, pero la situación en la ciudad era de calma y a primera hora no había sensación de emergencia ni daños evidentes. Residentes en la china continental dijeron haber notado el movimiento telúrico. Agencias