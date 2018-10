ACOSAN EN VIVO A UNA REPORTERA EN EL CARNAVAL DE COLONIA

Colonia ha estado en alerta máxima por agresiones sexuales después de que cientos de mujeres presentaron denuncias por haber sido toqueteadas en la víspera de Año Nuevo por hombres descritos como de origen africano del norte o árabes, incluso algunas mujeres denunciaron que fueron violadas.

La ciudad de Colonia cayó de nuevo en el punto de mira de asalto sexual esta semana, con el arranque de su carnaval. Una reportera que informaba desde el centro de la ciudad para una emisora belga fue manoseada mientras hacía un reporte en vivo para su televisora. La policía está buscando al responsable del incidente.Pero el incidente de la reportera no parece estar relacionado con los de Año Nuevo. Los hombres que se acercaron a Esmeralda Labye parecen ser de origen europeo. "Me gustaría hacer hincapié, y esto parece importante mí, que el incidente ha sido causado por jóvenes de habla alemana", dijo Labye.Mientras Esmeralda hacía su reporte para RTBF, los hombres detrás de ella comenzaron a hacer gestos obscenos. Un hombre le dio un beso en el cuello y entonces, alguien le susurró una proposición en el oído. Debido a la abultada presencia policía, Laybe no pensó que las cosas se saldrían de control. "Ya me estaba preparando para la salida en vivo, cuando uno de los tres hombres me tocó un seno. En ese momento, perdí los estribos, me di vuelta y les dije en inglés: '¡No voy a permitir que esto suceda dos veces. No me toques, no me toques!'". RTBF, una afiliada de CNN, ha decidido no volver a difundir el vídeo del incidente, pero ha publicado dos imágenes fijas del momento. La estación presentó una denuncia penal en la policía de Colonia para ayudar a acelerar la investigación. CNN