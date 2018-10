08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 6:08 a.m. 6:08 a.m.

HONDURAS: 4,785 AFECTADOS CON ZIKA, 15 DE ELLOS EMBARAZADAS

El Ministerio de Salud de Honduras confirmó hoy que en el país se registran 4,785 casos del virus del Zika, 15 de ellos mujeres embarazadas, que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo que porta el chikungunya y el dengue. El viceministro hondureño de Salud, Francis Contreras, dijo a periodistas que de los 4,785 casos, 51 corresponden a 2015 y los otros 4,734 fueron confirmados en lo que va de este año. Agregó que las quince mujeres embarazadas han sido diagnosticadas con Zika este año, cuyo tiempo de gestación no precisó, y que todas están bajo observación y por el momento sus embarazos se desarrollan con normalidad. El funcionario señaló que los contagios se registran fundamentalmente en los departamentos de Cortés, Yoro (norte), Choluteca y Valle, en el sur del país centroamericano. Indicó además que las autoridades sanitarias también investigan una treintena de casos sospechosos del síndrome de Guillain-Barré. Sus síntomas son fiebre, aunque no muy alta, ojos rojos sin secreción y sin picazón, erupción cutánea con puntos blancos o rojos y en menor frecuencia dolor muscular y articular, enumeró Contreras, quien invitó a la población a tomar medidas de prevención, como llevar ropa larga, usar repelente o evitar los depósitos de agua. Además apuntó que 3 de cada 4 casos son asintomáticos y llamó a la calma a la ciudadanía porque si bien el zika es similar al chikungunya sus efectos son menores y no existe riesgo de muerte. Enfatizó que se están llevando a cabo fumigaciones en distintas áreas del país para eliminar los criaderos del mosquito del género Aedes. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, declaró la semana anterior el estado de emergencia por la propagación del Zika, y el sábado encabezó una movilización a nivel nacional para destruir criaderos del zancudo. EFE