¡KHLOÉ KARDASHIANS Y JAMES HARDEN TERMINARON SU RELACIÓN!

La menor de las Kardashian regresó a la soltería. De acuerdo a los últimos reportes, el noviazgo entrefinalmente llegó a su fin, y muchos aseguran que todo fue decisión de la propia estrella de Keeping Up With The Kardashians. “Ella lo dejó hace semanas atrás”, dijo una fuente a Us Weekly. La primera vez que ambos fueron vistos juntos como pareja fue el pasado mes de julio. Pero para nadie es una gran sorpresa saber sobre esta separación, sobre todo si tomamos en cuenta que el jugador de básquet de 26 años y la autora de Strong Looks Better Naked han vivido unos meses bastante agitados con toda la atención mediática que recibió su relación desde el principio, además de todas las complicaciones que surgieron luego que el ex esposo de Khloé, Lamar Odom , terminara en coma tras sufrir una severa sobredosis de drogas en Octubre. “James ha sido genial. Él ha sido un gran apoyo con todo”, dijo Kardashian aen noviembre. “Estoy segura que hubieron, por supuesto, momentos en los que él estaba incómodo con algunas cosas, pero soy una persona muy honesta y no tengo nada que esconder… Él ha sido genial y yo he sido abierta y honesta” Sin embargo, durante los últimos meses los rumores sobre su separación no han hecho más que crecer cada vez más. Sobre todo luego de que el atleta fuese visto entrando a un club nudista en compañía deel novio de, durante el mes de enero. Luego de esto Khloé compartió algunos mensajes de autoayuda en sus redes sociales como, “Mantente alejado de gente que te hace sentir que eres difícil de amar”. Junto a la frase ella agregó una reflexión propia que decía, “Nunca comprometas la manera en que deseas ser amada. Todos deberíamos pedir y demandar un cierto tipo de amor y depende de nosotros escogerlo en cualquier campo. No te pierdas a ti mismo al bajar tus estándares para hacer que alguien más se sienta cómodamente amado. Busca un amor que sea igual. ¡TÚ mereces un amor igual!”. E!