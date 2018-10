AEROMEXICO PROHIBE PASO A DISEÑADOR POR USAR TURBANTE

El diseñador sij, Waris Ahluwalia fue detenido en México y no se le permitió abordar un avión rumbo a Nueva York debido a que rehusó a quitarse el turbante, que es tradicional en la religión del sijismo.

En su cuenta de Instagram, el también actor publicó una foto donde indicó que Aeromexico le prohibió abordar el avión porque declinó a quitarse su turbante, hecho que para él representaría quitarse la ropa. Y acompañó la imagen con los hashtag #amornoodio, #derechoshumanos #dignidad. Ahluwalia, viajaba a la Gran Manzana para acudir al New York Fashion Week. En una entrevista concedida el periódico New York Daily News, el actor indicó que quitarse el turbante no era algo que se podía hacer en público. “Es como pedirle a alguien que se quite la ropa”, dijo. Aeromexico emitió un comunicado diciendo que su equipo estaba obligado a seguir los requisitos en términos de seguridad de los transportes que van a Estados Unidos. La aerolínea dijo que " lamenta las molestias que cualquier pasajero puede percibir de la aplicación de estos procedimientos" y se comprometió a transportar a todos los pasajeros , independientemente de sus creencias religiosas . Tomado de: People en Español