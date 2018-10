¿QUÉ PAISES ENVIAN MAS SPAM O CORREOS NO DESEADOS?

Cerca del 55 por ciento de los correos electrónicos que se envían en el mundo son correo no deseado, o spam. De acuerdo con la firma de seguridad Kaspersky, Estados Unidos es el país que más spam genera, con una cantidad correspondiente al 15.2 por ciento del tráfico global de correo no deseado. Rusia, Vietnam y China siguen en la lista, con entre 6.2 y 6.1 por ciento. Un aspecto positivo es que, según la firma, el porcentaje de este tipo de correos que circula en el mundo a disminuido en un 11.48 por ciento con respecto a 2014. Sin embargo, se prevé que durante 2016 se incremente la cantidad de spam debido a que tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y según Kaspersky “ya en 2015 se registraron notificaciones fraudulentas de premios de lotería dedicados a este popular evento deportivo. Algunos de estos correos llegaron en forma de archivos de PDF adjuntos, en los que se informaba a los receptores que su dirección había sido seleccionada de entre millones de usuarios. El tema del correo no deseado debe ser seguido de cerca por mercadólogos y publicistas, ya que al establecer sus estrategias de email marketing tienen que vigilar que el contenido que mandan a sus clientes sea útil y enviado con la periodicidad adecuada. De lo contrario, los receptores pueden marcarlo como spam, con lo cual la estrategia pierde toda su efectividad. De acuerdo con TechnologyAdvice, “recibir correos con demasiada frecuencia” es la razón principal por la que los consumidores marcan un mensaje como spam. En segundo lugar es “no me suscribí intencionalmente”; seguido de “envían contenido irrelevante” y “los correos son impersonales”.

