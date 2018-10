10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 5:47 a.m. 5:47 a.m.

DEMI LOVATO “APRENDIÓ A AMAR SU CUERPO” GRACIAS A KIM KARDASHIAN

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato confesó que fijarse en la popular estrella de "reality show" Kim Kardashian le ayudó a amar su propio cuerpo curvilíneo cuando aún era una adolescente y enfrentaba trastornos alimenticios. "En la época en la que tenía problemas con la comida, recuerdo haber visto las curvas de Kim (Kardashian) y decirme a mí misma que debería sentirme orgullosa de las mías", reveló la intérprete de "Cool for the summer" en entrevista para el programa estadounidense "The Ellen Degeneres Show" que se emite hoy. La antigua chica Disney, de 23 años, reveló en 2013 que sufría un trastorno bipolar e ingresó en una clínica psiquiátrica para recibir terapias contra la anorexia, la bulimia y la auto lesión. Previamente, la artista de origen mexicano ya había recibido tratamiento para superar un trastorno alimenticio en el año 2010. Lovato, quien ha motivado a las jóvenes a que se sientan orgullosas de sus cuerpos, también habló sobre la sesión fotográfica que hizo hace unos meses para la revista estadounidense Vanity Fair en la que posó desnuda. "Cuando hice estas fotos dije 'quiero verme real, auténtica', y por eso no hubo ropa, maquillaje, ni Photoshop", comenta Lovato en un momento de la entrevista que adelantó el programa "The Ellen Degeneres Show". A pesar de los trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia porque quería verse "cool", en esta nueva etapa dice sentirse muy segura de su cuerpo y quiere ser la "diferencia" para los jóvenes. "Me hubiera gustado que a mis 12 o 13 años alguien me hubiera dicho 'no tienes que lucir delgada para ser 'cool''. Por eso cuando las Kardashian entraron en escena fue la primera vez que asocié curvas con belleza", dijo Lovato durante la entrevista. La actriz también habló sobre su noviazgo con el actor Wilmer Valderrama, del que dice sentirse muy enamorada y llevar una relación de 5 años y medio. La cantante aseguró que no son ciertos los rumores de una posible boda con el intérprete hispano, pues, aunque no le "importaría" tener un anillo de compromiso, apuntó que hay "tiempo para todo". EFE