10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 10:01 a.m. 10:01 a.m.

DONACIONES DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN GUATEMALA

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala ha encontrado medicamentos e insumos vencidos en dos hospitales del país, fármacos y utensilios que forman parte de la donación recibida por el Gobierno y repartida entre varios centros. Así lo confirmó hoy a Efe la jefa de la unidad de Supervisión Hospitalaria de la Defensoría de la Salud, Zulma Calderón, quien explicó que el último hallazgo se produjo en el Hospital Nacional Doctor Jorge Vides Molina, en el departamento de Huehuetenango. Según lo que la unidad ha podido observar, hay una máquina de hemodiálisis "obsoleta" que está en desuso y que además no puede ser utilizada por el centro porque no existe un área de nefrología. Calderón detalló que entre otros medicamentos encontraron 500 ampollas de agua estéril con fechas de vencimiento de octubre de 2014, y solución glucosa y cloruro sódico caducados desde noviembre de 2014. No obstante, aclaró la doctora, aún hay unas 65 cajas selladas a las que no tuvieron acceso y que por el momento están pendientes de ser revisadas. La jefa de la unidad de la PDH enfatizó en que la donación recibida por este hospital no había sido "inventariada por el ministerio" de Salud, sino que es el personal del propio centro el que la está supervisando para que pueda ser utilizada. Estas declaraciones de Calderón contrastan con las ofrecidas por el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien aseguró en repetidas ocasiones que una comisión integrada por expertos evaluó primero toda la donación recibida antes de distribuirla por la red hospitalaria del país, conformada por 44 nosocomios. El sistema sanitario de Guatemala se encuentra inmiscuido desde hace meses en una fuerte crisis de desabastecimiento que ha provocado el cierre de algunos centros hospitalarios en varias ocasiones. Para paliar esta situación, el Gobierno, comandado por Jimmy Morales, ha recibido donaciones de equipos, materiales y medicinas que gestionó a través de la fundación privada Esperanza de Vida y de la Industria Farmacéutica de Guatemala, procedentes de Canadá, Estados Unidos, México y Taiwán. Entre ellos figuran camillas, aparatos para diálisis, monitores cardíacos, respiradores, sillas para odontología, medicinas genéricas de alta calidad, material hospitalario y quirúrgico, antibióticos, analgésicos y de tratamientos. Según declaró Morales la pasada semana a la prensa, se continúan recibiendo medicamentos e insumos y hasta el momento ya se han superado los 100 millones de quetzales (unos 13 millones de dólares). Esta es la segunda vez que la PDH localiza material vencido. La pasada semana, apuntó Calderón, se encontraron insumos vencidos en el hospital Roosevelt, en la capital. Ante esta situación, la especialista recordó que las autoridades de Guatemala no han tomado en cuenta las recomendaciones realizadas por la PDH desde hace más de dos años y explicó que la donación masiva realizada en los últimos meses es "algo paliativo" ya que el problema es "estructural y de fondo". "Se ha concentrado todo el tema en el asunto de la donación y el problema va más allá", proclamó. Para ello, apuntó, es necesario conocer "de forma inmediata" el plan de trabajo del Ministerio de Salud y las líneas "estratégicas", algo que por el momento se desconoce y que es imprescindible para reorientar el sistema. END