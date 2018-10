MOSQUITOS CONTRA EL ZIKA

Radiación

Contra otro virus

Solo machos

1 de febrero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria.

Sobre los insecticidas

Mayoría de mujeres con zika tendrán niños normales

1 millón de mosquitos machos se crían en contenedores para ser radiados.

Mientras en Latinoaméricael dengue y el chikungunya, es el enemigo público número uno; un laboratorio de Viena cría cada semana unos tres billones de machos esterilizados para disminuir su población en las zonas afectadas. Aunque parezca contradictorio, la reproducción en masa del insecto, para dejarlo luego en libertad en zonas afectadas por la enfermedad, es un método que puede ayudar a reducir su población y disminuir el riesgo de contagio de las enfermedades de que es portador. "Hemos comprobado que funciona en grandes áreas con varias especies de moscas, como la tsetsé, entonces no hay por qué pensar que no funcionaría con mosquitos", explica a Efe el biólogo molecular Kostas Broutsis en el laboratorio que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) tiene en Seibersdorf, cerca de Viena.Este experto griego forma parte de la división conjunta del OIEA y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dedicada a proyectos de mejora alimentaria, seguridad de los alimentos y control de plagas.La llamada Técnica del Insecto Estéril (SIT) consiste en liberar a millones de machos esterilizados mediante radiación para que se apareen con hembras. Como estos insectos se aparean una única vez, este proceso puede ayudar a reducir, no a erradicar, las poblaciones. En el laboratorio se reproducen las condiciones de humedad y altas temperaturas apropiadas para criar las larvas. "Tenemos la experiencia, sabemoscómo manipularlos y transportarlos. Estamos preparados para transferir esta tecnología a otros miembros si lo requieren", asegura Broutsis. Según admite, el reto es aplicar esta técnica con mosquitos en grandes áreas, algo que aún no se ha probado ni ha sido requerido por ningún país.Broutsis argumenta que con esta técnica no solo se reduce el riesgo de transmisión del zika, sino que también se puede controlar el virus como el dengue o el chikungunya, transmitidos por el mismo mosquito. Un millón de mosquitos machos se crían en contenedores de un metro cúbico para ser esterilizados, mediante su exposición a radiación, y su destino es aparearse con hembras sin lograr descendencia para disminuir la población. El proceso comienza al poner sangre de vacas o cerdos con azúcares encima de una caja con rejillas, que contiene mosquitos hembras para que se sientan atraídas por la sangre y puedan poner los huevos en un papel que hay dentro de esa caja. Ese papel se guarda en un tarro de agua con nutrientes para que puedan crecer los insectos hasta convertirse en larvas, para después separarlos por sexo."Este es el paso más crítico del proceso. Es totalmente ineficaz, además de inmoral, esterilizar y repartir las hembras porque ellas son las que pican y podrían transmitir el virus", explica Kostas Broutsis. Una vez separados, los técnicos aplican radiación a las larvas de los mosquitos machos, que son expuestas desde pocos segundos hasta unos minutos.El coste de la técnica varía según los países que decidan aplicarla, pero el experto griego asegura que a más producción, menor será el coste. "Lo primero es tomar medidas sanitarias, limpiar toda la basura. Esto tiene un tremendo impacto en la población del mosquito. Si tu aplicas la normativa sanitaria en materia de residuos, puedes disminuir la población del mosquito", argumenta.Broutsis advierte de que los insecticidas pueden ser una herramienta, pero, según han observado, en los últimos años el mosquito ha desarrollado resistencias, por lo que son "inútiles" en muchos casos. "Aunque repartas kilos de insecticidas, no van a matar a los mosquitos. Además de desperdiciar dinero, los insecticidas tienen un impacto negativo en el medioambiente", opina. La próxima semana Broutsis debatirá en un encuentro nacional del Ministerio de Sanidad de Brasil, junto con otros expertos que trabajan en el control del mosquito, la mejor manera de abordar el problema y la técnica más apropiada. La Organización Mundial de la Salud declaró la semana pasada el virus del Zika como una emergencia sanitaria de alcance internacional. Varios países latinoamericanos han recomendado a las mujeres que no se queden embarazadas en los próximos años, ante la sospecha de que el contagio de zika puede provocar microcefalia en bebés.ANUNCIO. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró ayer que "la mayoría de mujeres en áreas afectadas por el zika darán a luz niños normales" y que los exámenes de ultrasonido no pronostican de manera fiable los casos de microcefalia, salvo en casos extremos. Asimismo, manifestó que las prácticas sexuales seguras contra el zika incluyen el uso correcto y regular de preservativos, que consideró el método más efectivo para la protección contra enfermedades de transmisión sexual.El virus del Zika ha sido encontrado en el semen humano y existe un estudio que identificó un caso de transmisión de esta enfermedad por la vía sexual, recordó la OMS en una guía que contiene una serie de consejos para las mujeres gestantes o que desean quedar embarazadas en zonas afectadas. La OMS, la entidad que es el referente mundial en cuestiones sanitarias, declaró el pasado 1 de febrero una emergencia sanitaria internacional por la multiplicación de casos de microcefalia en recién nacidos en Brasil. Aunque "el virus ha sido detectado en la leche materna, no existe actualmente evidencia de que sea transmitido a los bebés por la lactancia". A las gestantes o mujeres que planean tener un hijo, la OMS les pide que "tomen medidas preventivas extras para protegerse de la picadura del mosquito", que actúa como vector del zika. EFE