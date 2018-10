11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 11:38 a.m. 11:38 a.m.

PIDEN LA SEPARACION DEL CARGO A LA DIRECTORA DEL PENAL DONDE REGISTRO UN MOTIN EN MEXICO

Partidos políticos mexicanos pidieron hoy el cese de Gregoria Salazar Robles, directora del penal Topo Chico de la norteña ciudad de Monterrey, donde un motín registrado en la madrugada dejó 52 fallecidos y 12 heridos. El coordinador del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, José Arturo Salinas, pidió la separación de su cargo de Salazar Robles y una investigación de la riña desencadenada en la cárcel de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. En la prisión se enfrentaron dos grupos rivales liderados por Jorge Iván Hernández Cantú, alias el "Credo", y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, el "Z27", ambos cabecillas de los Zetas. En conferencia de prensa, Salinas defendió que el subprocurador anticorrupción también debería investigar a los "demás funcionarios responsables de la seguridad en los penales". Asimismo, el PAN solicitó que el Ejército mexicano tome el control de las cárceles. El Ejército fue retirado de la labor de la vigilancia de Topo Chico por el Gobierno de Nuevo León en agosto pasado, tras el vencimiento de un convenio entre las partes, con lo que el control quedó solo en manos de las fuerzas de seguridad de ese estado. Tras exigir el "cese inmediato" de Salazar y del personal encargado de la seguridad en Topo Chico, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la prisión es una muestra "clara" de la sobrepoblación de las cárceles del país. El diputado federal del PRD por Nuevo León Waldo Fernández González criticó que las autoridades no controlaran la situación hasta las 01:20 hora local (07:20 GMT), cuando el enfrentamiento había empezado a las 23:30 hora local del miércoles. "¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que fallezcan 52 personas? O sea, no fue una bomba, (...) los protocolos internos del penal fallaron y me parece que es algo que tenemos que analizar", afirmó. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, sostuvo que la sobrepoblación de las prisiones hace que algunos delincuentes de "alta peligrosidad" pertenecientes a grupos delictivos se mezclen con otros del fuero común. Parece que las prisiones, continuó el diputado del PRD, "se convierten en realidad en escuelas del crimen, en la profesionalización o el aprendizaje de jóvenes que son primodelincuentes y que salen ya hechos "a tono" con todo lo que está allí mezclado". El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arturo Zamora cargó contra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, apodado "el Bronco", diciendo que no está cumpliendo con sus "deberes y responsabilidades". Se preguntó "dónde estaban las autoridades y el gobernador" cuando ocurrieron los hechos, y opinó que Rodríguez "ha puesto más sus empeños en otras cosas", en vez de "asumir sus responsabilidades de gobierno". Aunque durante años militó en el PRI, Rodríguez Calderón hizo historia en junio de 2014 al ganar las elecciones a gobernador en Nuevo León sin el respaldo de un partido político.