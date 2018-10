11, Febrero, 2016 11, Febrero, 2016 12:13 p.m. 12:13 p.m.

LA EMPRESA TIME INC ADQUIRIO MY SPACE

None

¿Alguién se acuerda de MySpace? En su mejor momento, MySpace era la red social que creo una comunidad muy grande alrededor de artistas comerciales e independientes. Donde la gente compartia contenido e información a sus amigos. Eso, hasta que dejó de ser relevante, en favor de redes más nuevas como Facebook y Twitter. A pesar de que hoy a nadie le importa esta red social, sigue ahí, esperando recuperar la popularidad que algún día tuvo. Las cosas podrían mejorar para MySpace, ya que Time Inc anunció que acaba de adquirir a Viant, una empresa de publicidad en línea que posee, entre otras propiedades, a MySpace.com. TechCrunch reporta que, a pesar que no se comunicaron los detalles del acuerdo, Time Inc pasará a ser dueño de MySpace. Algunas fuentes dentro de Viant, dicen que Time Inc, conservará todas las propiedades de Viant, incluso, seguirán funcionando de manera independiente. "MySpace es intrínseca a la plataforma de publicidad basado en las personas de Viant", comentaron. Se desconoce cómo esta transacción afecte a MySpace, pero se espera que sea para bien de esta red social. Tim Vanderhook, CEO de Viant, comentó: "MySpace ha hecho un gran trabajo post-lanzamiento [después de que Viant los adquirió de News Corp]. Hemos cambiado algo del foco de puro tráfico a impulsar el engagement, y hemos sido exitosos en eso. Pero es un constante balance en cómo atraer usuarios nuevos al sitio o regresar a los viejos usuarios. La mayoria de la gente tiene cuentas ahí." Hoy, MySpace tiene un tráfico mensual de visitas que varia de los 20 millones a los 50 millones de usuarios. Esperemos que ahora, bajo el cobijo de Time Inc, MySpace se convierta de nuevo en una alternativa interesante a las actuales Facebook y Twitter. www.fayerwayer.com