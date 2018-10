12, Febrero, 2016 12, Febrero, 2016 2:18 a.m. 2:18 a.m.

DONALD TRUMP Y UNIVISIÓN PONEN FIN A DEMANDA

El precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y el canal hispano Univision decidieron poner fin a una demanda que surgió tras la disputa entre ambos debido a los comentarios del magnate en los que se refirió a los inmigrantes mexicanos como “violadores”. Sin ofrecer detalles del acuerdo, la cadena hispana señaló hoy que “han llegado a un acuerdo legal sobre el litigio que surgió de la decisión por parte de Univision de no trasmitir los certámenes de Miss Universo y Miss USA“. “Conozco a Donald Trump a nivel personal y profesional desde hace muchos años, y me complace resolver este asunto y pasar la página”, expresó Randy Falco, presidente de Univision. Trump presentó en 2015 la demanda, por 500 millones de dólares, al considerar que la cadena rompió “abruptamente” un contrato con la Organización Miss Universo, de la que él era dueño, y por negarse a transmitir sus reinados, a raíz de sus declaraciones sobre los inmigrantes. Según informó la cadena hispana en un comunicado, “Trump dijo que le complace que las partes hayan podido resolver amigablemente sus diferencias tras meses de litigio”. “Conozco a Falco (…) desde hace más de 20 años y me da gusto haber podido dejar atrás estas diferencias”, señaló el precandidato. Trump, que ha prometido deportar a “todos” los indocumentados y quitarle la ciudadanía automática a sus hijos, se refirió en 2015 a los inmigrantes de origen mexicano como “criminales y violadores” durante la presentación de su candidatura, situación que provocó el rechazo de empresarios, artistas y políticos, entre ellos el de Univision. Tomado de: 24 horas