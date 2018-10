NACE PRIMER BEBÉ CON MICROCEFALIA EN HONDURAS

Sorprendidos, así reaccionaron autoridades sanitarias por el nacimiento de un bebé con microcefalia en Danlí, El Paraíso, el cual no es producto del virus zika, informaron autoridades de la Secretaría de Salud al descartar el vínculo con la enfermedad que ha desatado preocupación a nivel internacional. "Ella salió embarazada cuando ni siquiera había zika en Centroamérica", dijo Fancis Contreras, viceministro de Salud. Agregó que es poco probable que el bebé haya nacido con microcefalia producto del zika debido a que la madre no contrajo el virus. Es el primer caso de microcefalia en Honduras en medio de la polémica y preocupación de que el zika provoca malformaciones congénitas en los fetos. El nacimiento del pequeño se registró en el Hospital Gabriela Alvarado ubicado en la ciudad de Danlí, El Paraíso, al oriente hondureño. La OMS sabrá en unas semanas si el virus del Zika causa microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, pero los ensayos clínicos de vacunas a gran escala no deberían comenzar antes de por lo menos 18 meses. Unos 15 laboratorios y agencias de investigación en todo el mundo trabajan actualmente en vacunas, según la subdirectora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Marie-Paule Kieny. Dos de estas vacunas parecen prometedoras: una desarrollada por el Instituto Nacional de Salud (INH) de Estados Unidos y otro por el laboratorio indio Bharat Biotech, explicó en una rueda de prensa. "A pesar de este paisaje alentador, no habrá ensayos (clínicos, NDLR) a gran escala de vacunas antes de por lo menos 18 meses", advirtió Kieny. Hasta la fecha, Honduras registra más de 11 mil casos de Zika. Por La Prensa Hn