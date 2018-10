13, Febrero, 2016 13, Febrero, 2016 2:51 a.m. 2:51 a.m.

INVESTIGARÁN NACIONALIDAD DE NICOLÁS MADURO

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por la oposición, investigará oficialmente la nacionalidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a petición de un grupo de opositores, informó el partido Un Nuevo Tiempo (UNT). La presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, la diputada Delsa Solórzano, recibió la solicitud suscrita por opositores de diversos sectores sociales que afirman que "existen dudas" sobre la nacionalidad del presidente, aunque éste ha asegurado que nació en Caracas. Solórzano remitió la investigación a la subcomisión de Asuntos Civiles, que preside la también opositora Denis Fernández. Desde que Maduro asumió como canciller de Venezuela en agosto de 2006, diversos opositores se han hecho eco de denuncias surgidas en el exterior sobre su supuesta nacionalidad colombiana, por presuntamente haber nacido en la localidad de Cúcuta de ese país, fronteriza con la nación caribeña, o ser hijo de madre colombiana. La Registraduría colombiana desmintió hace unos años un supuesto certificado de nacimiento de ese país mostrado por el ex embajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez y aseguró que lo expuesto por este era un documento falso. El 10 de octubre de 2013, seis meses después de que Maduro ganara las elecciones que definieron el período presidencial 2013-2019, la presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, mostró una certificación del acta de nacimiento en Caracas del jefe de Estado y aseguró que este había cumplido con todos los requisitos para ser candidato en los comicios del 14 de abril de ese año. En una entrevista con el canal privado Globovisión, Lucena mostró una copia de la certificación del libro del registro del barrio caraqueño de la Candelaria en el que constaba que Maduro nació en una clínica de la capital venezolana. La Constitución de Venezuela exige, entre otras cosas, que los candidatos a presidente sean venezolanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad. Lucena se preguntó entonces por qué si alguien sospechaba que Maduro podía incurrir en incompatibilidad no impugnó la candidatura cuando se podía hacer y afirmó que la controversia sobre el asunto había salido de una "parte interesada del juego político". "Lo traje (el certificado) simplemente para señalar el ambiente interesado en que se manejó la elección del 14 de abril", señaló la titular del ente rector del voto de los venezolanos. Tomado de: Infobae