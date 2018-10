AFIRMAN QUE UN REVOLUCIONARIO TEST PODRÍA DETECTAR EL CÁNCER EN 10 MINUTOS

Shutterstock

Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de California se encuentra trabajando en una revolucionaria prueba, la cual aseguran que en apenas 10 minutos será capaz de detectar a través de la saliva si un paciente sufre cáncer . David Wong, profesor de oncología de la mencionada casa de altos estudios norteamericana, señaló que ahora es posible detectar el ADN del tumor cuando está circulando en los fluidos corporales: un método conocido como biopsia líquida. El científico asegura que una sola gota de saliva contiene datos suficientes para dar un diagnóstico definitivo sobre si un paciente tiene o no un cáncer. "Si hay signos de un tumor en la sangre o la saliva de una persona, esta prueba lo encontrará", afirmó en tono contundente el doctor Wong. "En el futuro, podría ser capaz de detectar múltiples tipos de cáncer al mismo tiempo", agregó el investigador de la universidad californiana.Características y precio El innovador test es casi 100% exacto y no invasivo, y es tan simple que cualquiera puede llevarlo a cabo en su casa o en un consultorio médico mientras el paciente se encuentra enespera. Otra de las grandes ventajas del producto en desarrollo es que los científicos prometen que suprecio será bastante accesible, ya que rondará los 20 dólares según publica el periódico. Sin embargo, el nuevo test para detectar el cáncer todavía tiene que pasar por ensayos clínicos y además debe ser aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU. Algo por lo que no se espera que su comercialización no se concrete antes de 2020. infobae