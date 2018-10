LOS GANADORES DE LOS PREMIOS BAFTA 2016

"The Revenant", del mexicano Alejandro González Iñárritu ganó hoy cinco premios -película, director, actor protagonista, dirección de fotografía y sonido- y fue el triunfador de la 69 edición de los Bafta del cine británico, que se celebraron en el Royal Opera House de Londres. La lista completa de ganadores es la siguiente: Mejor película: - "The Revenant", de Alejandro González Iñárritu. Mejor película británica: - "Brooklyn", de John Crowley. Mejor director: - Alejandro G. Iñárritu, "The Revenant". Mejor actor principal: - Leonardo DiCaprio, "The Revenant". Mejor actriz principal: - Brie Larson, "Room". Mejor actor de reparto: - Mark Rylance, "Bridge of Spies". Mejor actriz de reparto: - Kate Winslet, "Steve Jobs". Mejor intérprete revelación: - John Boyega. Mejor guión original: - "Spotlight", Tom McCarthy y Josh Singer. Mejor guión adaptado: - "The Big Short", Charles Randolph y Adam McKay. Mejor documental: - "Amy", de Asif Kapadia, Mejor película de animación: - "Inside Out", Mejor película de habla no inglesa: - "Relatos salvajes", de Damián Szifrón (Argentina/España). Música original: - "The Hateful Eight", Ennio Morricone. Fotografía: - "The Revenant", Emmanuel Lubezki. Maquillaje y peluquería - "Mad Max: Fury Road". Diseño de vestuario: - "Mad Max: Fury Road", Jenny Beavan. Mejor diseño de producción: - "Mad Max: Fury Road". Efectos visuales: - "Star Wars: The Force Awakens", Chris Corbould, Roger Guyett, Paul Kavanagh y Neal Scanlan. Mejor cortometraje británico: - "Operator". Mejor cortometraje británico de animación: - "Edmond". Mejor montaje: - "Mad Max: Fury Road" Mejor sonido: - "The Revenant". Mejor director, guionista o productor británico novel: - Naji Abu Nowar. Bafta honorario: - Sidney Poitier. Bafta a la mayor contribución al cine británico: - Angels Costumes. EFE