COMIENZAN LAS FILTRACIONES SOBRE EL NOTE 6

Una pantalla de 5,8 pulgadas

para poder aumentar la batería

El Note 6… ¿llegan los móviles con 6GB de RAM?

Aunque parezca que ya sabemos todo deltodavía no ha sido presentado. Ocurrirá el próximo domingo, en la jornada previa al Mobile World Congress, cuando oficialmente los surcoreanos desvelen su próximo buque insignia. Sin embargo, cuando este flagship aún no ha salido a escena de forma oficial, ya se habla y con fuerza del-por supuesto del Note 5, que no termina de llegar- y la última filtración nos da una idea de por dónde podían ir los tiros del famosoEn SamMobile , uno de los blogs más cercanos y más especializados en todo lo que se refiere a este fabricante asiático, se han hecho eco de una filtración en la red social china Weibo . Aunque los cambios podrían variar mucho en los próximos meses, lo cierto es que esta filtración nos da una idea de los planes de la factoría surcoreana. Con elstaríamos ante un terminal que alcanzaría los 5,8 pulgadas de pantalla, algo no tan loco, teniendo en cuenta que el Galaxy S7 Edge medirá 5,5 pulgadas. Sin embargo lo más llamativo es que parece que estaremos ante una pantalla RGB AMOLED, una tecnología que se abandonó por parte de Samsung en el Galaxy SII. La filtración habla de una pantalla “muy delgada” que significa que Samsung podría optar por intentar ganar espacio en este aspecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta los requerimientos técnicos asociados al S-Pen y la presión necesaria, por lo que hay aún que esperar. La otra parte del rumor es que el Note 6 podría el primer móvil con. Es algo que ya se llegó a rumorear con el Huawei P9, que, aunque aún no ha visto la luz, no tiene pinta de que vaya a llegar esa versión ‘max’ con 6GB de RAM. Sin embargo, aunque suena un poco descabellado hay que tener en cuenta que la mayoría de buques insignia de este año ya tendrán 4GB de RAM y muchos gamas media tendrán 3GB. No hay que olvidar que el Note 3 fue el primero en incluir 3GB de RAM. Otros de las rumores hablan de versiones de 64 y 128 GB, varios procesadores y una cámara de 12 megapíxeles (la misma que el S7, según apunta todo). Aunque todo esto podría quedar en un rumor, lo cierto es que no es tan descabellado viendo lo que ha preparado Samsung para su S7. Lo que si que está mucho más claro es que el Note 6, que podría volver a ser presentado en IFA, llegará a Europa y no como su predecesor. http://www.elandroidelibre.com/