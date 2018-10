TAYLOR SWIFF LE RESPONDE A KANYE WEST DESDE EL ESCENARIO DE LOS GRAMMYS

1:29 a.m.

La cantante finalmente rompió el silencio.

Taylor Swift aprovechó su discurso de agradecimiento tras ganar el Grammy a Mejor Álbum del Año por su disco 1989 este lunes para animar a todas las jóvenes a centrarse en el trabajo y a ignorar a todos aquellos que intenten atribuirse el mérito de sus logros o su fama, en lo que muchos interpretaron como una clara indirecta al rapero Kanye West, que en su nuevo sencillo ‘Famous’ habla de mantener relaciones sexuales con ella además de afirmar que él la hizo famosa.

“Como la primera mujer en ganar el premio al Mejor Álbum del Año en dos ocasiones, quiero decirles a todas las jóvenes ahí fuera que hay gente que, a lo largo del camino, intentará menoscabar tu éxito y atribuirse el mérito de tus logros o de tu fama. Pero si se concentran en el trabajo y no permiten que esas personas las desvíen de su camino, algún día, cuando alcancen sus objetivos, mirarán a su alrededor y se darán cuenta de que fueron ustedes y la gente a la que quieren los que te ayudaron a llegar hasta ahí. Y esa será la mejor sensación del mundo. Gracias por este momento”, aseguró Taylordesde el escenario.

La joven cantante -que interpretó su canción Out of the Woods durante la gala- recogió otros dos galardones a lo largo de la velada, el de Mejor Álbum Pop del Año por 1989 y el de Mejor Videoclip por su tema Bad Blood.

Por ahora, Kanye no ha respondido.