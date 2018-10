16, Febrero, 2016 16, Febrero, 2016 3:41 a.m. 3:41 a.m.

EL CHAPO DICE QUE LO ESTÁN CONVIRTIENDO EN UN "ZOMBIE"

“Me están convirtiendo en un zombie, lo único que quiero es que me dejen dormir”, expresó Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a su abogado Juan Pablo Badillo Soto. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el abogado aseguró que visitó al líder del cártel de Sinaloa en el Altiplano, donde se encuentra recluido tras su captura en Los Mochis. Aseguró que “El Chapo” es despertado con estridencia cada dos horas, por lo que dijo que si no se levanta la cruel, infame y enfermiza tortura física y mental en que lo tienen sometido, los abogados no descansarán hasta ver en la cárcel al director del penal del Altiplano. “Es una pena de 9 a 10 año de prisión, destitución, inhabilitación de 9 años al servidor público que con el carácter de autoridad responsable no obedezca una auto de suspensión debidamente notificado”, indicó. Asimismo, afirmó que Guzmán Loera no quiere ser extraditado a Estados Unidos, pero le dijo que deja abierta la posibilidad de platicarlo. Tomado de: SDPNoticias