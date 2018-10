¿QUE ES EL DEDO DE LA MUERTE?

Lento pero letal

¿Por qué se forma el dedo de la muerte?

Con un nombre tan dramático podríamos esperar cualquier cosa. Pero lo cierto es que. En algunos puntos concretos, gracias a las características temperaturas de sus océanos, una especie de espiral de hielo comienza a crecer, lentamente. Es un espectáculo increíblemente bello y muy, muy lento. Pero también letal. Así lo pudimos apreciar cuando un grupo de la BBC consiguió realizar un timelapse de su formación. Ahora, todos podemos apreciar cómo se forma este dedo de la muerte y por qué se le llama así.El dedo de la muerte, también conocido en inglés por brinicle (de brine, salmuera y icecle, carámbano) es una columna de hielo, como un témpano, pero que se forma en el interior del agua a partir de una placa de hielo.en una dirección, más o menos, creando un rastro helado a su paso. Hasta aquí todo muy correcto. A excepción de una cosa: ¿por qué llamarlo, entonces, dedo de la muerte? Uno de los detalles que siempre ha fascinado a los biólogos marinos, probablemente por su morbosidad más que en sí por una cuestión científica, es la capacidad que tiene de atrapar a decenas o incluso centenas de criaturas a su paso.Por supuesto, no hablamos de peces ni animales cuyo movimiento es rápido. Para que el dedo de la muerte atrape a unas cuantas especies necesita de un tiempo mínimo en el cual el agua se congela alrededor de los miembros del animal. Pero claro, en aguas antárticas la cantidad de especies "lentas", en su movimiento, es enorme., como consecuencia del frío. Y no todos los animales están preparados para sobrevivir bajo semejantes condiciones. Solo los más extremos están capacitados. Pero claro, eso implica en muchos casos que son especies sencillas como las estrellas de mar o erizos, así como algunas holoturias (pepinos de mar). Y ninguna se mueve demasiado rápido, por lo que son pasto del dedo de la muerte.En el vídeo, de hecho, se aprecia como se mueven con sus diminutos pies ambulacrales, como pequeñas ventositas. Al acercarse al camino de la columna (o cuando el hielo se acerca a ellos),se congela, lo que supone una diferencia mortal. Es muy curioso observar cómo varias de estas estrellas tratan de apartarse al notar el frío, o la sal, de la columna de hielo mientras baja. Si lo observáramos a velocidad normal probablemente no resultaría tan impresionante. Pero entimelapse, a cámara rápida, las imágenes son, decididamente, impresionantes. https://www.youtube.com/watch?v=q7hkdiVuMb0La formación de esta curiosa columna de salmuera tiene su explicación en la temperatura y en la concentración de sal disuelta en el agua. El agua se congela a temperaturas por debajo de 0. Pero cuantas más sales tenga disuelta,. Una vez que se congela, parte de las sale son "expulsadas" de la disolución. Con esto claro, ahora vayamos a la placa de hielo. Ésta, encima de un suelo relativamente cercano, está en contacto, en su superficie, con el aire frío, que mantiene una temperatura de unos -20ºC. Sin embargo, la temperatura del agua está a -1 o -2ºC. Así, en un momento dado, el agua alrededor del hielo comienza a congelarse, creando a su alrededor una fina capa de agua más salada (y más densa) que la propia agua del mar de su alrededor.Con las condiciones adecuadas, dicha formación comienza a abultarse, lo que crea una corriente que desciende, por su mayor densidad. Así,. Se forma así un tubo hueco con agua super-fría por estar en contacto con el hielo de arriba, pero que no se congela debido a la salmuera, la cual va bajando. La columna hueca, con canales de salmuera, va creciendo poco a poco. Se puede ver la salmuera saliendo de las puntas del dedo de la muerte. Es un punto en el que las dos aguas tienen una diferencia muy grande de salinidad.A medida que desciende la columna, si el suelo está lo suficientemente cercano, termina alcanzándolo. Entonces, la salmuera se extiende en dirección a la corriente general, transmitida por los canales del dedo de la muerte., lo que es suficiente para matar, incluso, a los organismos extremófilos que gustan de vivir en aguas frías. Este fenómeno se conoce desde los 60, aunque no ha sido hasta hace poco que se pudo filmar en cámara rápida para poder disfrutar de un increíble imagen. Y, desde luego, hay que admitir que el dedo de la muerte hace honor a su nombre.