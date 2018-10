APPLE SE NIEGA A HACKEAR IPHONE DE ATACANTES DE SAN BERNARDINO

Un tribunal federal de Estados Unido ordenó a Apple ayudar al Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) a "hackear" el iPhone que utilizaba Syed Rizwan Farook, quien junto a su esposa Tashfeen Malik, mató a 14 personas en San Bernardino, California.

Encriptación

El objetivo es descubrir si hubo cómplices de la pareja y averiguar posibles vínculos con el autodenominado Estado Islámico y otros grupos islamistas radicales. Sin embargo,Y su consejero delegado, Tim Cook, llegó a escribir a sus clientes la noche del martes en la página web de la compañía que esto supone una, y pidió abrir un debate público sobre el tema. Pero, ¿por qué se opone Apple a colaborar? El dueño del teléfono que interesa al FBI abrió fuego en un centro de atención de discapacitados el 2 de diciembre pasado matando a 14 personas en lo que ha sido descrito como un ataque islamista. Y Cook afirmó que Apple no tiene "ninguna simpatía por los terroristas". El director del gigante informático, sin embargo, se queja que lo que realmente está pidiendo la jueza Sheri Pym del Tribunal de Distrito de Los Ángeles esEsto, según él,de la información manejada por todos los usuarios. El directivo advirtió que si este software cayera "en manos equivocadas" permitiría desbloquear todos los iPhone. Y agregó que Apple no puede garantizar que el FBI no usaría este sistema para otros casos pese a considerar, en este caso, que las intenciones de esta agencia de seguridad estadounidense son buenas.Desde septiembre de 2014, todos los datos de dispositivos de Apple, como mensajes de texto y fotografías, están automáticamente encriptados. Eso quiere decir que es necesario un código de cuatro cifras para acceder a los datos.Nadie, ni siquiera Apple, tiene acceso a esta información, un paso que esta empresa y otras de tecnología tomaron tras las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa clandestino de vigilancia electrónica de EE.UU. La jueza, sin embargo,Primero, que permita que los investigadores del FBI puedan introducirpara desbloquear el celular de Farook. Y segundo, que puedan implementar las diferentes combinaciones de códigos –10.000 en total– rápidamente, algo que actualmente tomaría más de cinco años hacer. En su página web, Apple dice a sus usuarios que "para todos aquellos dispositivos que tengan iOS 8 o versiones posteriores [Farook tenía un iPhone con el sistema operativo iOS 9],porque la información que debe extraerse está protegida por una clave de encriptación ligada al código del usuario, que Apple no posee". Otros smartphone como los que usan Google Android, usan tecnología de encriptación similar en sus dispositivos."El FBI está proponiendo un uso sin precedentes de lade 1789 para justificar una expansión de su autoridad", aseguró Cook, quien añadió que. "Si el gobierno puede utilizar dicha ley para que sea más fácil desbloquear un iPhone,", en lo que, a su juicio, sería "extender esta violación de la privacidad" prácticamente a cualquier ciudadano. "Nos oponemos a la solicitud del FBI con nuestro mayor respeto para la democracia Americana y al amor por nuestro país. Creemos que está en el interés de todos que diésemos un paso atrás y consideremos las implicaciones", sentenció. En todo caso,estadounidense. Sin embargo, una fuente cercana al proceso judicial afirmó a la BBC que Apple seguramente recurrirá esta medida, por lo que el caso probablemente seguirá abierto. Tomado de: BBC