BELINDA HACE ENOJAR AL PAPA FRANCISCO

es gran fan del. Ella no se conformó con verlo a su llegada a la Ciudad de México la noche del viernes sino que viajó a la ciudad de Morelia del estado de Michoacán para saludarlo por segunda vez. Sin embargo, la cantante violó las reglas de logística, lo que incomodó al santo pontífice. “Algo molestó al Santo Padre, parece que vio a una persona ocupando un lugar que no debería”, aseguró la periodista Valentina Alazraki a los televidentes, según la información de TVyNovelas. “Al Papa le molesta que la gente ocupe un lugar que no es para ellos, porque le quita la oportunidad a un enfermo de estar cerca y recibir su bendición”, agregó. Mientras la periodista evidenciaba en televisión el egoísmo de Belinda, la cantante tomaba la mano del Papa, y todo indicaba que ella se encontraba en un área designada especialmente para personas enfermas o con alguna discapacidad. Por otro lado, a través de Twitter, Belinda compartió una fotografía junto al Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo e indicó que le había entregado la canción "Gaia", tema que habla del cambio climático, al Pontífice. Tomado de: SDPNoticias