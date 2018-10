PAPA LANZA DURA CRÍTICA A TRUMP: "NO PUEDE DECLARARSE CRISTIANO"

El papa Francisco considera que el multimillonario estadounidense Donald Trump, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, no puede proclamarse "cristiano" por su promesa de construir muros contra los inmigrantes, en declaraciones a la prensa este jueves en el vuelo de regreso de México a Roma. "Una persona que quiere construir muros y no puentes, no es cristiana", afirmó el papa al responder al reportero sobre la posición anti-inmigración del candidato a las primarias republicanas. El candidato republicano dijo que los comentarios del Papa eran "vergonzosos" y defendió sus políticas anti inmigración. Durante su visita a México, el Pontífice señaló que hay que "hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad (...) Donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar". México debe ser "una tierra que no tenga que llorar a hombres y mujeres, a jóvenes y niños que terminan destruidos en las manos de los traficantes de la muerte". T13