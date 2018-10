LOS DETALLES DEL SAMSUNG GALAXY S7

3 a.m.

None

Gracias a fuentes cercanas a La Caixa podemos completar toda la información sobre la oferta del banco con los Samsung Galaxy S7 y S7 Edge: El Samsung Galaxy S7 costará 700 euros (35€ al mes en 20 mensualidades), mientras que el Samsung Galaxy S7 Edge sube a los 800 euros (40€ al mes en 20 mensualidades). Ambos sin intereses y con posibilidad de seguro (42.45€ la mensualidad en ese caso del S7, y 47.45€ la del S7 Edge).

Ambos modelos se puede comprar de forma previa y desde ya en La Caixa, en exclusiva, pues su lanzamiento será el 11 de marzo para el resto de canales de venta. Tienen disponibles los colores negro y dorado, y la oferta del banco incluye además las gafas de realidad virtual, aunque en este caso no sabemos si serán las Gear VR o un nuevo modelo.

Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, las filtraciones no engañaban a nadie

Las filtraciones llegan, y lo sabemos. Nos mantienen expectantes animando la previa de eventos tan importantes como el Mobile World Congress, que está a punto de abrir puertas en Barcelona. Sin embargo, lo normal es que se guarde siempre algún detalle para la presentación oficial de cualquier dispositivo, más todavía cuando es uno tan importante como el Samsung Galaxy S7. No pasará eso con el Unpacked de Samsung que se vivirá el domingo, y es que trae el goteo incesante de filtraciones imágenes , hoy nos hemos quedado sin sorpresas gracias a un enorme desliz de La Caixa, que ha enseñado con todo detalle a los Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Parece que el gigante coreano y el banco catalán han firmado algún tipo de acuerdo para la distribución del nuevo buque insignia de Samsung, pero La Caixa se ha saltado las normas mostrando documentación interna y enviando publicidad y ofertas a sus clientes sin esperar a la presentación del nuevo Samsung Galaxy S7. Así pues, la Caixa permitirá comprar al nuevo buque insignia coreano al 0% de interés, y además será uno de los bancos pioneros en apoyar el nuevo sistema de pagos Samsung Pay en nuestro país, haciendo que todos sus sistemas de pago contactless sean compatibles con el servicio de Samsung. Además, el banco se guarda una exclusiva de ventas para sus clientes durante los primeros 15 días, aunque no sabemos si esta exclusiva se reducirá al período de reservas o se iniciará con el lanzamiento del terminal también en los canales habituales de venta. La fechas se confirman, eso sí, con la presentación el 21 de febrero que conocíamos y un lanzamiento ya programado de forma global para el próximo día 11 de marzo. Es por ello que se acentúan nuestras dudas respecto al período de exclusividad, pues si el lanzamiento es global lo normal es que los distribuidores online y las principales cadenas de ventas dispongan de unidades ese mismo día.Por si esto os parece, La Caixa ha filtrado también las especificaciones del Samsung Galaxy S7 y versión Edge con pantalla curvada, confirmando todo lo que se había filtrado en los últimos días. Las imágenes vistas eran reales , con un diseño más curvado que mantiene las líneas iniciadas por Samsung en 2015 con el metal y el cristal como protagonista, y se confirma la vuelta del slot microSD para ampliar la memoria. El Samsung Galaxy S7 tendrá un panel de 5.1 pulgadas QHD 1.440p, mientras que la versión Edge sube hasta las 5.5 pulgadas con panel curvado en ambos laterales y la misma resolución, 2.560 x 1.440 píxeles. El chipset que llegará a nuestros mercados no es el nuevo Exynos 8890, sino elQualcomm Snapdragon 820 acompañado de** 4 GB de memoria RAM LPDDR4** y otros 32 GB de almacenamiento interno, esta vez ampliable como ya hemos dicho, sí. La batería sube su capacidad en ambos modelos, con 3.000 mAh para el clásico y 3.600 mAh para el Galaxy S7 Edge, y es de esperar que el resto de detalles como la cámara de 12 megapíxeles con apertura f/1.7 y demás sean verdaderos. XA