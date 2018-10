EL CHAPO QUIERE QUE LA CINTA SOBRE SU VIDA SE HAGA EN ESTADOS UNIDOS

Si bien se encuentra encerrado en un penal de alta seguridad, el Chapo Guzmán sigue firme con la idea de hacer una película sobre su vida y quiere que se lleve a cabo en Estados Unidos.

Así lo indicó uno de los múltiples abogados que trabajan para el capo, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, al norte de la CIudad de México. "Ahora que estuvimos con él [El Chapo] quedó muy claro que la película sigue adelante", dijoal diario mexicano Reforma. "Se va a hacer en Estados Unidos; el proyecto es muy ambicioso, es de primera calidad, con los mejores directores, guionistas, actores". El defensor no dio muchos detalles del proyecto, pero sí aclaró que su cliente no dará ni cinco centavos para financiarlo. " Joaquín Guzmán no va a aportar dinero". Lo que sí hará el Chapo es "autorizar el uso de su nombre y su historia" para que los cineastas que hagan el proyecto puedan buscar financiamiento para la cinta "y no meterse en problemas con la procedencia del dinero". El preso #3870, como se le identifica en la cárcel al narcotraficante, parece que quiere evitarle un lío a los potenciales promotores de la cinta, como la actriz, quien podría enfrentar consecuencias legales seria por su encuentro clandestino con el capo y las supuestas negociaciones que hicieron para llevar su vida a la pantalla grande. People en espaÑol