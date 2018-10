LOS MEDIOS DEL MUNDO REFLEJAN EL SUPUESTO ESCÁNDALO SEXUAL Y CORRUPCIÓN DE EVO MORALES EN BOLIVIA

La denuncia de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, habría beneficiado con contratos por 500 millones de dólares a una empresa china dirigida por una ex amante Gabriela Zapata no pierde espacio en los medios internacionales. El escándalo ha estallado a pocos días de un referendo en el que los bolivianos decidirán si aceptan o no una nueva reelección del mandatario, la tercera, lo que le permitiría ocupar el Palacio Quemado hasta 2025.