20, Febrero, 2016 20, Febrero, 2016 7:53 a.m. 7:53 a.m.

DONALD TRUMP ARREMETE CONTRA EL NEW YORK TIMES

El precandidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos,Donald Trump, arremetió contra el periódico The New York Times durante una entrevista radiofónica, en la que sugirió que el diario lo ataca, en parte, porque su más grande accionista es el mexicano Carlos Slim “El New York Times no es precisamente positivo hacia Donald Trump, puedo asegurar, y resulta que tengo una posición firme contra la migración ilegal y la (seguridad en) la frontera”, declaró Trump este viernes. A pregunta expresa sobre el papel que juega el empresario mexicano en la líneaeditorial del diario, el magnate convertido en político aseguró que “la gente debería enterarse” de la influencia que representa para el medio. "Ellos (El NYT) podrían estar haciendo el trabajo de alguien más. Realmente no lo sabemos. Lo cierto es que un mexicano muy muy rico tiene una gran parte del periódico y tiene mucho poder sobre él”. “O tenemos una frontera o no la tenemos, pero si no la tenemos, no tenemos país.Esta gente se está colando como si pasara a través de un queso Gruyer, las drogas se están colando. El Times nunca menciona las drogas, nunca menciona el crimen”, remató el prepublicano. Tomado de: SDPNoticias