22, Febrero, 2016 22, Febrero, 2016 9:42 a.m. 9:42 a.m.

EL LEMPIRA ES UNO DE LOS BILLETES MAS BELLOS DEL MUNDO

El billete de un lempira de Honduras está considerado como uno de los más bellos del mundo, según el diario británico The Telegraph. La moneda figura en el listado titulado "Las monedas más bellas del mundo" (The world's most beautiful curriencies, en inglés) que el reconocido medio inglés hizo público en su página web. Específicamente, se resalta la moneda donde figura el rostro modelo del indio Lempira -considerado el primer defensor de la soberanía nacional- en una lista de 16 billetes, aunque colocados sin ningún orden o posición. "El lempira fue introducido en 1931 y lleva el nombre de un líder del siglo 16 que dirigió la resistencia contra los conquistadores españoles", dice la descripción de Telegraph junto a la imagen del luchador lenca. EL HERALD