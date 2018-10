23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 1:55 a.m. 1:55 a.m.

OBAMA REVELARÁ PLAN PARA CERRAR GUANTÁNAMO

None

El presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo en uno de sus primeros actos en la administración que cerraría la prisión en la Bahía de Guantánamo en Cuba. Siete años más tarde, obstaculizado por un Congreso hostil y el escepticismo de su propio partido, presentará un plan que pretende seguir mientras siga siendo presidente. La Casa Blanca presentará este martes al Congreso el plan que muestra la estrategia para cerrar el penal para combatientes enemigos. El plan está destinado a encontrarse con la resistencia de los republicanos. ¿Qué se espera? La gruesa descripción del plan se ha sabido por meses, y la Casa Blanca ha dicho que el producto final no contendrá muchas sorpresas en términos de estrategia de cierre. A grandes rasgos se contempla transferir a los detenidos restantes a otros países y llevar al resto que no se pueden transferir a otros países porque se les considera muy peligrosos a una cárcel no determinada en Estados Unidos. Obama dice que la prisión que tiene sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, es una herramienta de reclutamiento para los terroristas que se ha vuelto muy costosa para mantener. El número de detenidos ha caído a 91 durante el mandato de Obama. Hay aproximadamente 2.000 militares y personal civil asignado ala prisión y la operación cuesta cientos de millones de dólares. Un funcionario de EE.UU. le dijo a CNN que el reporte incluirá amplias opciones de gasto, y no detalles específicos de inversión como ha pedido el Congreso. Los legisladores de ambos partidos se han opuesto a transferir a los detenidos de Guantánamo a Estados Unidos. Retos legales Frente a la esperada resistencia del Congreso, la administración de Obama ha permanecido abierta a tomar acción unilateral para transferir a los prisioneros a Estados Unidos. Sin embargo, el ejército le dijo al Congreso en enero que tiene una prohibición legal para ayudar a transferir a los detenidos a tierras estadounidenses. Esto es porque dos leyes recientes firmadas por Obama contienen previsiones que prohiben que se transfieran prisioneros de Guantánamo a EE.UU. Se cree que la Casa Blanca dirá que esas prohibiciones son inconstitucionales porque impiden la habilidad del presidente de tomar decisiones militares como jefe del ejército. Pero en una carta al Congreso, el teniente general William Mayville dijo: "Las leyes actuales prohíben usar los fondos para transferir, liberar o asistir en la transferencia de detenidos de Guantánamo hacia o dentro de EE.UU.". "El personal del ejército no tomará acción contraria a estas restricciones", añadió Mayville. Un oficial de Estados Unidos dijo que el reporte del Pentágono este martes dirá que se necesita alivio legislativo en el lenguaje del Congreso que prohíbe las transferencias a Estados Unidos. Si la Corte tiene que decidir quién tiene la razón, es posible que el plan de cierre se retrase, potencialmente más allá del tiempo que le queda a Obama en la administración. CNN