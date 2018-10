ORDENAN JUICIO CIVIL CONTRA TONY SACA

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó este martes la apertura de un juicio civil contra el expresidente Antonio Saca, por el incremento no justificado de su patrimonio al término de su mandato, informó una fuente de ese órgano. "En este momento se está trabajando en la resolución en donde la Corte Plena ordena la apertura de juicio civil en contra del expresidente Saca", confirmó una fuente de la CSJ que solicitó el anonimato. Por el momento, la CSJ no ha precisado el monto exacto de dinero cuya procedencia deberá justificar el expresidente Saca, quien gobernó entre 2004 y 2009. No obstante, la Sección de Probidad de la misma Corte Suprema señaló recientemente que el exmandatario salvadoreño debía justificar la procedencia de al menos cinco millones de dólares en la declaración patrimonial que presentó al concluir su mandato.La Corte ha señalado que en caso de que se establezca en el juicio civil que el expresidente incurrió en algún ilícito por uso personal o apropiarse de dineros del Estado, será la Fiscalía General de la República la encargada de presentar cargos penales. Saca es el segundo expresidente que debe afrontar un juicio civil por no justificar ingresos en su declaración patrimonial. El pasado 9 de febrero, la misma CSJ ordenó la apertura de juicio civil al expresidente Mauricio Funes (2009-2014), quien dijo inmediatamente que esa decisión en su contra era una "vendetta política" por haber denunciado casos de corrupción que habrían sucedido durante gobiernos de derecha. Funes fue el primer presidente elegido por el Frente Farabundo Martí (FMLN), la exguerrilla izquierdista convertida en partido político después de una guerra civil de doce años (1980-1992). Anteriormente, el derechista partido ARENA gobernó sin interrupción por dos décadas. Funes debe justificar la procedencia de poco más de 700,000 dólares y, al igual que Saca, será en el juicio civil en el que se podrá establecer si el exmandatario incurrió en algún delito por hacer mal uso de dineros del Estado. LA PRENSA DE HONDURAS