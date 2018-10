PUEBLO BOLIVIANO DECIDE POR EL "NO" A LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La opción del "No" ganó en Bolivia por un estrecho margen en el referéndum constitucional del domingo en el que la población decidió impedir la posibilidad de que el presidente Evo Morales sea reelegido por dos veces de manera consecutiva. El "No" tiene un 51,33% y el "Sí" un 48,67% con 99,49% de las actas escrutadas.Durante los dos días de espera, Morales había llamado a aguardar los resultados oficiales completos con serenidad y dijo que confía plenamente en el voto de las áreas rurales. "Ese compromiso, como algunos hermanos dicen, es 'un pacto de sangre' realmente de los centros obreros, donde hay mineros y otros sectores sociales. Ahora desde el momento que empezamos con este movimiento social, en las ciudades no me quieren mucho”. Morales, que ratificó que su gobierno respetará el resultado oficial del referéndum, dijo que si se diera un virtual triunfo del “No”, el trabajo político de su partido continuará. Una comisión de la OEA permanecerá en Bolivia hasta que se conozcan los resultados oficiales del referéndum, que, según la ley, podían ser presentados por el Tribunal Electoral en un plazo de 7 días desde la jornada de votación. CNN EN ESPAÑOL