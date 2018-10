LA PAZ EN COLOMBIA PODRÍA FIRMARSE CON UN "BALÍGRAFO"

5:48 a.m.

None

Según el comunicado oficial de la Presidencia de Colombia, el 'balígrafo' "es el símbolo que representa la transición que tendrán los elementos que un día sirvieron a la guerra y que ahora educarán para la paz; símbolo del cambio, de la transición que Colombia vivirá en pocos meses, de un país donde las balas serán el pasado y la educación se convertirá en el presente y el futuro".

El gobierno colombiano presentó este martes el 'balígrafo', una pluma elaborada con una bala de fusil. Fuentes consultadas por CNN aseguran que con uno de estos 'balígrafos' se podría firmar el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia, cuya fecha pactada es el 23 de marzo próximo.Los 'balígrafos' fueron fabricados a partir de balas que hicieron parte del conflicto armado y a quienes les quitaron la pólvora. “Con educación escribiremos la historia de la paz”, es la filosofía de estas plumas. "El “balígrafo” representa la transición que tendrán los elementos que un día sirvieron a la guerra y que ahora educarán para la paz. No en vano, luego de más de 50 años de conflicto interno y por vez primera, un gobierno dedicó más recursos a la educación que a los fusiles y las balas", añade el comunicado. La semana pasada, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos hizo un llamado a la guerrilla de apretar el paso para lograr la firma de la paz, el 23 de marzo, conforme a lo previsto. El mandatario recordó que hay cuatro puntos sobre los que hay que trabajar para alcanzar el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla. Santos, desde el departamento de La Guajira, parece advertir de esta manera que la fecha prevista para la firma es de la paz es inamovible. "Para recuperar su confianza en el proceso, estos puntos deben estar resueltos antes de la fecha acordada. De no ser así, los colombianos entenderemos que las FARC no estaban preparadas para la paz", dijo el mandatario. CNN