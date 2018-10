ESTADOUNIDENSES NO APOYARÍAN CANDIDATURA DEL EX ALCALDE DE NUEVA YORK

Una gran mayoría de los estadounidenses rechaza la posibilidad de una candidatura presidencial del ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, presagio de que el multimillonario empresario enfrentará una lucha cuesta arriba si decide lanzarse como independiente. Solo el 7% de los encuestados dijeron que con seguridad votarían por Bloomberg y 29% dijo que lo considerarían, según el sondeo Associated Press-GfK. Seis de 10 demócratas, e igual cifra de republicanos, dijeron que de ninguna manera votarían por Bloomberg. El porcentaje de personas que descartan votar por el ex alcalde es el mayor entre todos los candidatos que están ahora haciendo campaña. Sin embargo, el estudio también indica que una candidatura de Bloomberg no debería ser totalmente desestimada por los grandes partidos. Lo cierto más que un tercio de los encuestados dijeron que por lo menos sopesarían votar por él y eso incluso antes de haber anunciado su candidatura. Ello sugiere que podría tener potencial en las elecciones generales. Aun así, muchos estadounidenses están escépticos. La oposición a una posible candidatura de Bloomberg es casi uniforme a lo largo de todo el espectro político: demócratas o con inclinación demócrata lo rechazan por 61%; republicanos o con inclinación republicana lo rechazan por 63%. Bloomberg ha indicado que decidirá el mes entrante si participará o no en la campaña. Sus allegados dicen que el auge de candidatos a los extremos de los dos grandes partidos (Bernie Sanders por los demócratas y Donald Trump por los republicanos) ha dejado un vacío en el centro para alguien de visión pragmática y moderada, alguien conservador cuando se trata de la economía pero liberal cuando se trata de temas sociales. Aun así, aclaran que Bloomberg, una de las personas más acaudaladas de Estados Unidos, solo se lanzará como candidato si ve una oportunidad verosímil de ganar. Sin embargo más de la mitad de las personas que se autotitulan moderados en ambos grandes partidos -- y la mitad de los independientes que no pertenecen a ninguno de los dos -- descartan votar por Bloomberg, halló la encuesta. Algunos encuestados incluso descartaron la posibilidad a pesar de conocer poco sobre sus posiciones políticas. Bloomberg, que fue demócrata, pasó a ser republicano y después pasó a ser independiente, fue alcalde durante una etapa de resurgimiento en Nueva York, cuando bajaba la delincuencia y los valores de las propiedades volaban por las nubes y desde entonces se ha convertido en un ávido activista a favor del control climático y una mayor control sobre la posesión de armas. Sus críticos, sin embargo, lo acusan de tener relaciones demasiado estrechas con las grandes corporaciones de Wall Street. Apenas el 16% de los votantes encuestados dijeron que Bloomberg representa exactamente o bastante bien sus posiciones políticas. ___ La encuesta AP-GfK de 1.033 adultos se realizó por internet entre el 11 y 15 de febrero, en base a una muestra representativa de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 3,4 puntos porcentuales. Los encuestados fueron seleccionados al azar usando métodos online o por teléfono y luego entrevistados por internet. A los seleccionados que no tenían acceso a internet se les suministró acceso gratis. Tomado de: 20 minutos, para ver noticia original visite: http://www.20minutos.com/noticia/38031/0/sondeo-eeuu-no-apoyaria-una-candidatura-de-bloomberg/#xtor=AD-1&xts=513357