25, Febrero, 2016 25, Febrero, 2016 3:16 a.m. 3:16 a.m.

AUMENTA LA VENTA DE AGUA EMBOTELLADA EN ESTADOS UNIDOS

None

Hoy conocemos un informe publicado por Mintel, empresa especializada en la investigación y análisis de mercado, marketing, publicidad, etc., en el que se concluye que la venta de agua embotellada aumenta de forma significativa en Estados Unidosalcanzando niveles sin precedentes. Según los datos analizados, el año pasado la venta de agua embotellada se incrementó en un 6’4% generando un volumen de negocio de unos 15.000 millones de dólares (más de 13.500 millones de euros). Por otro lado, las previsiones indican que el sector seguirá creciendo a un ritmo muy rápido hasta el año 2020. Según Mintel, este incremento es debido a que cada vez más consumidores buscan alternativas más saludables a los refrescos y otras bebidas azucaradas. Los resultados ofrecidos por Mintel corroboran los datos del estudio realizado en el año 2013 por Canadean. Ya entonces se auguraba que el sector del agua embotellada sería líder de ventas en el año 2015 y no sólo en Estados Unidos, en todo el mundo. Lo cierto es que desde hace varios años se sigue de cerca al sector del agua embotellada, sobre todo desde que el consumo de agua embotellada superó al consumo de refrescos. Dependiendo del continente, el incremento de la venta y consumo de agua embotellada es mucho más significativo, en el caso del continente asiático, en el año 2013 acaparaba un tercio del consumo mundial de agua embotellada, a pesar de que el consumo per cápita estaba muy por debajo de la media internacional. Pero según las previsiones, se apuntaba que el crecimiento sería significativo y el continente se convertiría en el principal consumidor de agua embotellada. El agua es, sin duda, uno de los negocios por el que las grandes compañías compiten, por ello continuamente buscan fuentes de agua mineral natural para explotar y así garantizar el suministro de materia prima, esta situación pasa factura al medio ambiente, al respecto os recomendamos retomar la lectura de este post en el que se muestra el coste oculto del agua embotellada, es enorme la cantidad de agua que se desperdicia para poder fabricar las botellas de plástico que la contienen. Dentro del sector del agua embotellada, el segmento del agua con sabor crece espectacularmente, siendo la alternativa preferida para sustituir a los refrescos y bebidas azucaradas. Recordemos que una buena parte de los estadounidenses consideran que el agua es aburrida, les resulta insípida, por ello optan por este tipo de aguas que tienen color y sabor haciendo que el consumo sea más gustoso y agradable. Hasta un 20% de los consumidores estadounidenses explicaba en una encuesta realizada en el año 2013 que el agua era aburrida para el paladar, no les gustaba el sabor porque resultaba acuoso, una explicación un tanto absurda. Volviendo al estudio, Mintel explica que otro segmento que va a experimentar un notable crecimiento es el del agua mineral con gas, con una proyección de crecimiento del 75’1%, ante estas cifras no hay duda de que el agua es el gran negocio del siglo XXI. Un 43% de los consumidores estadounidenses están interesados en las aguas enriquecidas con vitaminas, un 29% valora el contenido mineral del agua y otro 29% valora los atributos energéticos. La consultora explica que los beneficios nutricionales, tales como vitaminas, minerales y electrolitos, son las cuestiones más importantes para los consumidores, ya que muchos beben agua embotellada pensando en la salud y la hidratación saludable. Sobre las aguas con sabores, parece ser que el sabor es uno de los aspectos que están impulsando el éxito del agua embotellada como categoría, casi un 50% de las consumidores que beben agua en el país optan por este tipo de agua. Se destaca que sobre todo es la generación del milenio (de 18 a 34 años de edad) el segmento poblacional que prefiere el agua con sabor. Un 43% de los consumidores considera que el agua debe ser orgánica y natural, no quiere que el agua contenga sabores o edulcorantes artificiales, esto muestra que ambos segmentos crecerán de manera uniforme en los próximos años. Antes hablábamos sobre el gran coste ambiental asociado al agua embotellada, merece la pena destacar que aunque este tipo de bebida es la más elegida por los consumidores estadounidenses, un 39% manifiesta estar preocupado por su elevado impacto medioambiental. A pesar de que se aprecia un enorme crecimiento en el consumo de agua embotellada, este 39% explica que consume menos agua de la que le gustaría consumir por estar concienciados con el daño medioambiental que provoca esta industria. Un 78% de quienes beben agua embotellada reciclan sus envases, aunque estas botellas son biodegradables, los consumidores quieren utilizar envases reutilizables para reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental. En el estudio de Mintel no se habla sobre la opción de preciclar, es decir, comprar para evitar generar más residuos. En vez de comprar un envase de 1 o 2 litros, adquirir garrafas de agua de 6, 8 o 10 litros, con ello se logra reducir el impacto ambiental, siendo una alternativa más ecológica y efectiva que reciclar (al menos por el momento). Según el estudio de Mintel, las compañías que se dedican al negocio del agua embotellada deben abordar las preocupaciones que tiene los consumidores, por lo que sería interesante que dieran a conocer qué medidas están tomando para preservar el medio ambiente. El agua es un preciado recurso que está mal repartido en el mundo, a esto hay que añadir que es interesante saber en manos de quién está el agua potable en aquellos lugares en los que escasea. Hay que recordar que se calcula que en el año 2025 dos tercios de la población vivirá en zonas con problemas de agua, para las compañías serán nichos de negocio interesantes de los que obtendrán muchos beneficios. Podéis conocer todos los detalles del estudio a través de este artículo publicado en la página oficial de Mintel. Tomado de: República